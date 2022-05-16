私人居屋｜選址首曝光與溱柏、棕地為鄰　新世界已向城規會申改劃

新世界去年底宣布，成立房屋社企「新世界建好生活」，捐出位於新界西一幅土地，以推出首項私人資助房屋項目試點計劃，擬建300伙私人發展的資助房屋項目，目標以市價約五折至六折出售，惟項目選址一直未有對外布，新世界當時形容「並非在荒山野嶺。」

據消息透露，新世界已選定元朗欖喜路的一幅地皮作為計劃試點，該址位處私人屋苑溱柏旁邊，附近仍有棕地作業，料最終可建300伙，並會預留部份土地作藝術品倉貯用途，新世界亦已在5月初向城規會提出改劃申請。項目最快明年動工，預料最早可於2027年落成。



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消息指，新世界選定在元朗欖喜路和公奄路交界一幅約3.03萬平方呎等土地，預計總樓面面積約15.1萬平方呎，將興建一幢涉300伙的私人資助房屋項目。該地皮現時劃為「其他指定用途（藝術品儲存及公眾休憩用地）」。

新世界稱，由於相關地段右側位處兩條馬路交界，經顧問評估後認為噪音 影響較大。為減少噪音對居民日後的影響， 故決定選取左側、離馬路交界較遠的 地段興建房屋。而項目右側的土地會繼續用作藝術品儲存及公眾休憩空間之用，強調沒有計劃興建私人樓宇。

▼2021年5月，發展局宣布收回溱柏以北的私人土地▼



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用地亦位處該新世界旗下私人屋苑「榛柏」以南，附近亦有亦一個私人屋苑「瑧頤」、新鴻基的「原築」以及元朗馬田壆的青年宿舍項目。

值得注意是，發展局去年五月動用「尚方寶劍」，根據《收回土地條例》收回的其中一幅位於元朗十八鄉的地方，亦位處「榛柏」以北，意味着「榛柏」日後將會被公私營的資助房屋包圍。

可靠小巴接駁西鐵站

參考資料，現時若要由溱柏前往西鐵元朗站，可靠小巴接駁，車程約10分鐘，同時亦可乘搭小巴和輕鐵往元朗市中心。

據悉，新世界無持有相連土地，附近不少停車場及棕地，故要大規模整合存在一定難度。翻查地政資訊地圖，該址現有多個臨時構築物。

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示，香港的房屋問題盤根錯節，希望透過房社企，興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路。

新世界去年成立非牟利房社企「新世界建好生活」。（資料圖片）

新世界去年底宣布推出「新世界資助房屋」計劃，捐出一幅位於新界西的地皮試驗，以非牟利形容出售「質素及呎數兼備」的可負擔房屋，售價低至市價約5折至6折，並建議創立「漸進式供款」按揭，樓宇成交時買家只須承造購買單位樓價一半的按揭，餘下的一半樓價的按揭，可在成交後十年內一次過或分階段承造，認為做法可讓年輕人較易完成「置業夢」。

十年後才能補地價自由市場出售

在轉讓安排方面，新世界建議買家在成交後的首3至5年內不能出售或出租有關單位，而買家須在完成承造100%按揭後，方可把單位出售予合資格人士。買家亦可在買入單位第十年起，向政府補回地價差額後，將單位在市場上自由出售。

25至45歲、家庭可優先申請

「新世界建好生活」建議讓25至45歲的年輕人或家庭優先申請。同時建議參照現行居屋申請人的安排，現時居屋申請者均須為香港永久性居民兼首次置業人士。以一人申請者為例，每月入息上限為3萬3千港元，資產上限為85萬港元；二人或以上家庭，月入上限則為6萬6千港元，資產上限為170萬港元。