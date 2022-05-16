兩男涉輪姦14歲醉娃　事主重申被姦時醒醒哋　曾表不願及有掙扎

兩少年涉嫌姦14歲少女，事主在會面錄影稱在酒醉及男友被使走期間，遭男友稱呼為「二叔」的男子及其友人輪姦。案件今(16日)在高等法院續審。辯方指事主的作供多番出入，質疑她是自圓其說，事件未必如她認知般發生，又重申兩名被告並沒有強姦她。X卻強調她被姦時「醒醒哋」，並曾表達不願意性交及作出掙扎。



兩名被告：鄭宏昊和袁昊琛（案發時同18歲），各被控1項強姦罪。控罪指，兩人於2019年4月16日，在天水圍強姦X（案發時14歲）。

辯方質疑X自圓其說

X繼續透過視像系統作供，辯方質疑其說法有出入，如X上周五供稱，她在房間被性侵後有走到客廳，當時兩被告已離開，今天卻稱次被告仍在客廳。辯方質疑，X是自圓其說，事件未必如她認知般發生。X否認。

辯方又指，X被送回家後，首被告因和女友爭吵而離開，X的男友亦送他離開。次被告當時則在玩手機。X稱沒有印象，但她否認辯方所指她入房間後約1個小時後才到客廳，並指責男友帶兩被告上她的家，兩人因此口角。

X形容被姦時醒醒哋

代表兩名被告的代表大律師均指，兩被告並沒有強姦X，X再次否認。她在回答控方的覆問時，同意部份事情是男友和友人在事後才告知她，但不包括她被性侵的過程，並強調案發時有表示不願意性交，亦曾經掙扎。主控問她遭性侵時是否「斷片」，X否認並回應說：「醒醒哋。」

案件編號：HCCC183/2021