無綫新聞台節目涉宣傳資訊、商台《早霸王》嘲居屋　通訊局發勸喻

通訊局今日（16日）表示，當局2022年5月第117次會議中通訊局審議了一宗商台叱咤903商業二台播放的電台節目《早霸王》的投訴，涉及其中一名主持在接聽聽眾來電時說出「戇居者有其屋」一詞，其他主持亦重複使用作嘲笑；而無綫新聞台播放的多個新聞節目，亦被投訴指含有宣傳資訊。

通訊局決定，向兩間公司發出勸諭，並敦促其嚴格遵守電視及電台節目的相關條文。



通訊局接獲一名公眾人士投訴，指商台叱咤903商業二台播放的電台節目《早霸王》，一名主持在聽眾來電環節中嘲笑及侮辱居屋的業主。（資料圖片）

通訊局接獲一名公眾人士投訴，指商台叱咤903商業二台於2021年2月16日播放的電台節目《早霸王》，一名主持在聽眾來電環節中嘲笑及侮辱居屋的業主。

相關環節長約25分鐘，其中一名主持在接聽聽眾來電時說出「戇居者有其屋」一詞，其他主持接着重複使用該用語作嘲笑。在整個環節中，各主持在約10分鐘的時間內共提及該用語10次。

商台在陳述中提到，該節目屬輕鬆幽默的清談節目，節目內使用該用語與購置居屋的人士無關。通訊局審議後認為，幾位主持在玩鬧中使用該用語，但節目中沒有談及與房屋相關的事宜，也並無討論與社會地位有關的話題，故沒有充分證據顯示主持的用語，構成任何人士或羣體基於社會地位受到污衊或侮辱，但認為主持多次使用該用語，有欠審慎，亦會引起聽眾反感，違反《電台節目守則》第6段的規定。

當局決定向商台發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電台節目守則》中相關條文。

無綫新聞台4新聞節目被投訴含宣傳資訊

另外，通訊局接獲七宗無綫新聞台於2020年2月4日至2021年8月16日，共10個於不同時段播放的新聞節目的公眾投訴，涉及《新聞報道》、《午間新聞》、《香港早晨》及《無綫7:30一小時新聞》。

投訴指有關多個新聞節目中，熒幕左上或下角的分割畫面持續顯示宣傳資訊。無綫在陳述中提到，有關材料皆屬資訊性質，沒有宣傳節目或服務成分。通訊局審議後認為，有關材料展示多個在無綫新聞台播放的節目的具體資料，包括節目名稱、播放日期及時間，屬「節目內的宣傳」；該10個新聞節目內展示有關材料，維持1至29分鐘不等，違反《電視節目守則》第12章第15A(b)及(c)段的規定；以及有關材料屬「非節目類材料」，違反《電視廣告守則》第8章第一段的規定。

當局決定向無綫發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》及《電視廣告守則》中相關條文。