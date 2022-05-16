疫情｜何栢良指食肆爆發群組屬預期：唔好俾輕微個案影響復常

本港出現多個群組爆發，有專家亦警告，第六波疫情隨時兩周後出現，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於電台節目上表示，室內場所爆發群組屬預期之內，相信是衞生署衞生防護中心針對場所作跟進、追蹤的結果，指「其他場所都會出現小規模群組爆發，只係市民唔掌握」，又料隨着有更多室內場所開放，確診個案數目會稍微上升，惟「唔好俾無病徵、輕微個案影響復常」，呼籲市民毋需太擔心。



中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安於同一節目表示，自己及團隊對未來兩星期的疫情變化較樂觀，預計秋冬季才是爆發高峰期，因屆時市民接種疫苗時間相距已遠、免疫力下降及新變種等，強調認為有新變種才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。



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何栢良：其他場所五月相信都會出現小規模群組爆發

何栢良於港台節目《千禧年代》表示，隨著復常逐步推進，市民光顧餐飲處所會除口罩進食，爆發群組屬預期之內，因衞生防護中心選擇性、針對場所作跟進、追蹤，加上進入處所需要使用安心出行及疫苗通行證下容易追蹤，其他場所五月相信都會出現小規模群組爆發，只是市民未掌握，認為只要打齊兩針復必泰或三針科興，食飯、游水都不用太擔心。

何栢良亦在《商台》指出，5月約有3000宗本地感染個案，絕大部份不知其感染途徑，當局亦難以追蹤感染源頭，並稱不是大問題；現時確診個案都是無病徵或病徵輕微，公立醫院住院數目拾級而下，故不應因個別群組爆疫而拖慢復常步伐 。

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預測有時會「警鐘誤鳴」

他續指，整體香港酒樓、餐廳都配合政府要求，而本港流行的變種病毒BA.2經由空氣傳播，場所負責人角度而言可做的都「差唔多」，關鍵在於顧客要檢視自己的接種情況，他解釋指，因「政府推疫苗通行證的步伐跟唔上復常步伐」，而政府現時則應該對症下藥，以行政手段令市民適時接種第三針，而非聚焦一兩個處所。

他指出，現階段不應取消疫苗通行證，形容疫苗通行證在過渡期扮演重要角色。只要市民完成疫苗接種，以及社區百分百復常，就可以考慮取消。另外，他又提到，預測有時會「警鐘誤鳴」，香港大學早前預測堅尼地城一帶可能會出現爆發，但結果是當區的確診個案並非在18區中最高，北區屬最多個地區；大埔則是最少。

中大研究：接種復必泰比科興抗體高10倍

何栢良引用最近的中大研究指出，接種3針復必泰的成年人，體內的中和抗體水平百分百達標，平均數值達到95.1，相反接種3針科興的成年人，體內的中和抗體不達標，平均數值僅9.3，兩種疫苗的效能相差10倍，因此呼籲市民要以科學為本，接種復必泰。

他又建議政府上門為長者接種復必泰，如60歲以上長者之前已打兩針科興，第三針應打復必泰；如長者之前已打三針科興，第四針應打復必泰。

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爆發新一波疫情通常涉及新變種

對於港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉早前預料，本港兩星期後會爆發第六波疫情，何指並無聽梁解釋其說法，認為媒體報道屬二手資料，市民應小心經轉述後說法會有偏差，又指新一波疫情通常涉及新變種，關鍵在於新變種有否走入社區，而稍後有更多室內場所開放，料確診個案會稍微上升，強調「唔洗擔心，唔好俾無病徵、輕微個案影響復常」。

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郭健安：預計秋冬季是爆發新一波疫情的高峰期

郭健安則稱，自己及團隊對未來兩星期的疫情變化較樂觀，因大部分曾感染的市民已免疫，第三針的效力對大部分市民來說是補充抗體，預計秋冬季才是爆發高峰期，因相隔數個月至半年，市民接種疫苗時間相距已遠令免疫力下降，屆時亦有可能出現新變種，更強調要有新變種才會爆發第六波，現時只屬第五波的餘波。

他又預計，未來1、2星期，會有第5波疫情餘尾的反彈，確診個案有機會回升到低4位數，但不會到第5波疫情高峰的情況。

對於有專家撰文指，年輕成年人進一步接種，對清零或維護醫療系統難言再有明顯助益，郭對此認為，60歲以下人士屬工作高危群組，加上與內地通關的要求上，「從大局而言，經濟結合公共衞生角度要繼續（接種)」，亦要考慮短時間內會否有新變種流入香港，歐美大部分人感染了BA.1後，料不會再反彈，惟當稍為亞型的變種出現就反彈，故此需要審慎考慮。