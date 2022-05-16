參選立法會選舉未依期交申報書　護士及巴士司機認罪囚3周

兩名曾於2020參加立法會換屆選舉的候選人，被指未有依期交選舉申報書，違反選舉條例，早前遭廉署控告，兩人早前認罪，案件今(16日)在觀塘法院判刑，裁判官指選舉關乎重大公眾利益，法庭要維持選舉公正，須判以囚禁式刑罰，判2人入獄3星期。



兩名被告：趙寶琴，47歲，護士；及王振霖，41歲，巴士司機，二人各承認一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條的規定提交選舉申報書，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第38條。

案情指，立法會換屆選舉原定於2020年9月6日舉行，並於同年7月18至31日接受提名，兩名被告參選新界西議席。他們遞交申請時，選舉事務處向2人提供候選人相關資料冊，包括一份候選人備忘，該備忘註明候選人須向選舉事務處呈交選舉申報書。

該次選舉後來被延後一年舉行，曾報名參選的候選人須於同年9月29日呈交選舉申報表。選舉事務處於同年8月14日發掛號信給兩被告，提醒他們須依期前呈交選舉申報書，後來又向二人發電郵再提醒二人，惟二人最終沒有呈上有關資料。

裁判官今判刑時指，兩人均表示不會再參選，重犯機會低，本案亦非同類案例最嚴重，遂以4.5周量刑，認罪減至3周。由於2人已還押約20日，料將可出獄。

案件編號：KTCC 153/2022