封區｜將軍澳翠林邨秀林樓圍封強檢　目標周二早上8時完成行動

政府今日（16日）下午5時30分起圍封將軍澳翠林邨秀林樓，解釋指審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估而作出的決定，目標在明日（17日）約上午8時完成強檢行動。



要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時30分前接受檢測。14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除上述指明人士外，任何於5月10日至5月16日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在5月18日或之前接受強制檢測。

政府表示，將嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼5月14日 梨木樹邨桃樹樓圍封強檢▼

