疫情｜專家：Omicron與普通感冒咳嗽有分別 判斷感染兩大關鍵
撰文：中天快點TV
出版：更新：
香港第5波疫情仍未過，連續多日確診數未見顯著下跌，引發許多港人紛紛擔憂，自身就陷在染疫的風險中，同時也深怕自己會在染疫後，出現難以適應的症狀。
然而，雖目前確診Omicron的患者幾乎以輕症為主，同時也有不少人認為，確診應與一般感冒類似。
對此，國外便有專家提及，從2大咳嗽的關鍵就可分辨究竟是確診還是普通感冒。
快速測試陰性卻仍擔心驗錯？點擊放大瀏覽專家指出的Omicron患者咳嗽特徵▼▼▼
+42
綜合外媒報道，針對不少民眾透露，確診Omicron其實就跟一般的感冒差不了多少，同時也透露，自己在確診之後，僅出現喉嚨痛、咳嗽等症狀。對此，國外便有小兒科醫師指出，以普通咳嗽而言，若確診Omicron，咳嗽不但不太會出現痰或黏液，而是持續性的乾咳且伴隨聲音沙啞。然而，醫生也提及，在確診Omicron的同時，除了有咳嗽症狀之外，應也會在染疫的第一周就伴隨發燒、疲勞、頭痛、噁心、嘔吐、流鼻涕、打噴嚏、食慾不振及肌肉痠痛等情形。最後，醫生建議，若民眾能以以上2個關鍵來判斷究竟是確診還是普通的感冒，那麼應該就能避免掉一些不必要的恐慌。
此外，根據 《ETtoday新聞雲》報道，台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇也表示，若民眾在確診之後出現喉嚨劇痛的情形，若不想靠藥物來緩解，那麼也能藉用鹽水漱口、 喝冰水、吃雪糕、少說話、多喝水等「靠自己療法」來化解喉嚨痛或乾燥等不適感受。
Omicron沒那麼致命？美國研究：與其他變種病毒死亡風險幾乎相同疫情｜Omicron BA.4及BA.5被指「逃避大師」 比BA.2更具傳染性能與病毒共存嗎？「疫情不會消失」專家這樣預測後Omicron新常態Omicron病毒使幼兒出現「這症狀」機率增3倍 發燒至38度要留意Omicron亞變種BA.2病例急增威脅更大？ 新數據揭重症及再感染率Omicron｜兒童應否接種輝瑞疫苗？研究：未必防確診但仍值得接種Omicron症狀｜韓國專家：持續3天「有這些徵狀」應馬上檢測
延伸閱讀：
確診喉嚨痛可吃冰緩解！醫喊「用鹽水漱口」曝5招自救撇步：不一定要吃藥
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】