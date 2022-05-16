疫情｜專家：Omicron與普通感冒咳嗽有分別　判斷感染兩大關鍵

香港第5波疫情仍未過，連續多日確診數未見顯著下跌，引發許多港人紛紛擔憂，自身就陷在染疫的風險中，同時也深怕自己會在染疫後，出現難以適應的症狀。



然而，雖目前確診Omicron的患者幾乎以輕症為主，同時也有不少人認為，確診應與一般感冒類似。

對此，國外便有專家提及，從2大咳嗽的關鍵就可分辨究竟是確診還是普通感冒。

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綜合外媒報道，針對不少民眾透露，確診Omicron其實就跟一般的感冒差不了多少，同時也透露，自己在確診之後，僅出現喉嚨痛、咳嗽等症狀。對此，國外便有小兒科醫師指出，以普通咳嗽而言，若確診Omicron，咳嗽不但不太會出現痰或黏液，而是持續性的乾咳且伴隨聲音沙啞。然而，醫生也提及，在確診Omicron的同時，除了有咳嗽症狀之外，應也會在染疫的第一周就伴隨發燒、疲勞、頭痛、噁心、嘔吐、流鼻涕、打噴嚏、食慾不振及肌肉痠痛等情形。最後，醫生建議，若民眾能以以上2個關鍵來判斷究竟是確診還是普通的感冒，那麼應該就能避免掉一些不必要的恐慌。

此外，根據 《ETtoday新聞雲》報道，台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇也表示，若民眾在確診之後出現喉嚨劇痛的情形，若不想靠藥物來緩解，那麼也能藉用鹽水漱口、 喝冰水、吃雪糕、少說話、多喝水等「靠自己療法」來化解喉嚨痛或乾燥等不適感受。

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