疫情｜觀塘御善私房菜累計11人中招　CCTV揭爆疫日40人到訪

本港疫情繼續「橫行」，今（16日）新增234人染疫，連續十日維持在200至300宗水平。三個感染群組繼續擴大，共涉及79名患者。觀塘御善私房菜則新增兩宗確診，累計11名顧客染疫，主要領取外賣及開會。衞生署指追蹤辦正翻查閉路電視記錄，當日有40人到訪，現場有幾張桌子、廚房、亦附有麻雀及唱K設施，資料顯示患者並無於現場進食，相信爆疫或因部份人士無帶口罩，以致出現傳播及受到感染。



上環星月樓再增四宗個案，群組累計56人染疫，當局早前抽取的其中三個環境樣本呈陽性，包括三樓碗櫃、抽氣喉、三樓送食物升降機按鈕，連同早前兩個男女廁，累計五個樣本呈陽性。



衞生防護中心公布觀塘工廈「御善私房菜」爆疫，暫有11人中招。(黃煦緻攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日新增113宗經核酸檢測確診、另錄得121宗經快測平台呈報，即合共新增234宗個案，較昨日少一成，第五波疫情累計逾119萬人確診。昨無患者離世，維持共有9,361名患者不治。

一美國抵港人士完成檢疫 返回社區驗出病毒量極多

234宗新增個案中，共有42宗輸入個案，當中32宗在機場採樣發現，6宗檢疫酒店發現。當中一人於第八日快速檢測樣本呈陽性，該患者於5月8日從加拿大抵港，回家後出現病徵；另有一名於4月30日從加拿大抵港的28歲女子，她5月6日完成檢疫，同月14日檢測呈陽性，她期間並無病徵，CT值高，代表病毒量少。

另有一對5月3日於美國抵港的夫婦，於第12日快速檢測樣本呈陽性，其中一人自本月10日離開檢疫酒店後，曾外出購物，5月12日有病徵，5月14日檢測結果呈陽性，其CT 值相對低，數值介乎15至16，代表病毒量極多，懷疑屬本地感染個案，需待基因分析結果介定。歐又提到，另一名同行的患者家人於5月14日同樣檢測陽性，CT值為32，代表病毒量極少。

今日再多35宗學校呈報陽性個案，涉及31間學校，包括29名學生及6名教職員。

▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



上環星月樓多4宗個案 群組累計56人染疫

於母親節前夕（7日）爆疫的上環星月樓則有四宗新增個案，涉及於本月7日到訪的顧客，涉三女一男，其中兩位來自同一家庭，一人無病徵，三人於本月10日至14日發病，群組累計56人染疫，包括50名顧客及六名職員。

當局早前抽取的其中三個環境樣本呈陽性，包括三樓碗櫃、抽氣喉、三樓送食物升降機按鈕，連同早前兩個男女廁，累計五個樣本呈陽性。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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御善私房菜增兩宗確診 曾逗留約兩小時開會

位於觀塘的御善私房菜再新增兩宗確診，涉及一男一女，累計11名顧客染疫，當中八人已打三針、三人已打兩針，三宗無徵狀，其餘則分別於本月11日至13日發病。衞生防護中心昨已派員到場視察，及抽取22個環境樣本，全部呈陰性，另當局已發出強制檢測公告，要求於本月9日下午5時至深夜曾到訪人士接受強檢。

歐表示，涉及患者主要前往御善私房菜領取外賣，今日新增的兩名患者則逗留約兩小時，進行商業會議。追蹤辦正翻查閉路電視記錄，當日有40人到訪，現場有幾張桌子、廚房、亦附有麻雀及唱K設施，資料顯示患者並無於現場進食，另由於活動無聚集性，相信或因部分人士無帶口罩以致出現傳播及受到感染。

▼5月12日 衞生署公布「新旺會」爆疫▼



新旺會桌球室再多一顧客確診

紅磡新旺會桌球室亦新增一宗確診，該63歲男患者曾於本月9日晚上光顧，並於13日發病，翌日檢測結果呈陽性，群組累計增至12名顧客染疫，包括兩名職員，共涉13男1女，年齡介乎20至67歲。衞生防護中心早前發現桌球枱呈陽性後，已着負責人進行消毒，隨後抽取的環境樣本全呈陰性，至於全基因分析則仍待結果。

當局上周四（12日）公布，四名陽性患者於上周一（9日）曾到訪新旺會桌球室，包括兩名抵港第11日及第12日的陽性患者，分別來自美國及菲律賓，以及兩名相信是本地感染的男子。疫苗通行證紀錄顯示，當日下午五時至午夜12時有約150多人在場，涉及的顧客均須接受強制檢測，隨後再發現有一張美式桌球枱樣本呈陽性。