「12港人」的廖子文及鄭子豪　認與1男認涉國慶前夕汽油彈案

前年有12名港人駕船潛逃在內地被截獲，其中2名刑滿後被遺返的男子廖子文、鄭子豪，與另外2男在港涉及一宗汽油彈案。繼廖與同案另一男子昨（16日）承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，鄭子豪今（17日）再在區域法院亦承認同一控罪。案件押後至明早繼續，屆時將處理3人的案情。案件現只餘下1名被告仍未答辯。



4名被告：鄭進（33歲，時裝設計師）、鄭子豪（19歲，港鐵技術員見習生）、李威龍（27歲，廚師）及廖子文（19歲，學生）。

控罪指涉案單位有玻璃樽及汽油等

鄭子豪今承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產的交替控罪，指他與其他人於同年9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油和打火機油等。

4人原被控串謀縱火罪

4名被告原本全被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，指他們於2019年9月在港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。

尚有1被告未答辯

案中現只剩下被告李威龍尚未答辯，並需時與控方討論審訊以外的處理方式。而另外3名被告，即鄭進、廖子文及鄭子豪，均承認刑責較輕的交替控罪，縱火罪准在法庭存檔，控方將於明天一併處理3人所承認的案情。

案件編號：DCCC 323/ 2020