李宇軒陳梓華涉勾結外國勢力　被指違國安法　明早高院答辯

香港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華，涉嫌勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》，案件早前在西九法院作交付程序後，已排期於明天(19日)在高等法院審理，根據司法機構網頁的資料，案件明天將會進行答辯及判刑，並會由國安法指定高院法官李運騰處理，聆訊亦以公開刑式進行。



兩名被告：陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲）的案件，今年6月才在西九法院進行交付高院程序，並在兩個月內即轉到高院進行答辯，較一般刑事案排期迅速。

兩人同被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他們於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

兩人另涉串謀協助罪犯罪，指他們於2020年7月某日至8月23日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與黎智英及其他人串謀協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。

李另被控無牌管有彈藥罪，指他於2020年8月10日沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。

案件編號：HCCC147/2021