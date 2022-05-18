校園天地｜聖公會聖提摩太小學　135週年校慶　線上迎金虎

2022年正值虎年，亦是聖公會聖提摩太小學迎來135週年的校慶，從1887年創校至今，歷經不少困難，依然不畏風雨，繼續紮根於紅磡區內作育英材，春風化雨。雖因疫情關係，不能在校內舉辦校慶活動，但亦無阻舉行校慶慶祝活動，（內容由聖公會聖提摩太小學提供）



本校運用創意，與時俱進，把校慶改於線上舉行，透過加入新年元素於一連串有趣的學習活動，帶動學生一同慶祝校慶及迎接虎年。

校慶活動中的「挑戰135-鉛筆擒拿手」。（聖公會聖提摩太小學提供）

慶祝活動先以「135校慶 線上迎金虎」打響頭炮，校長、副校長及駐校社工化身為主持人，透過直播形式與同學們進行線上互動，以團體賽及個人賽讓師生一同參與遊戲。活動中的第一個遊戲「虎年開口中」，為切合學校135週年，主持人需先於0-135中寫下一個數字，而每班級則需猜出是那個數目，最接近的班級則會得分，在開始後，不同班級都十分踴躍參與，紛紛積極說出心目中的答案，氣氛變得十分熱烈，師生們都非常投入於其中。在激烈的團體賽後，則立刻進行個人賽，這個遊戲要求同學們都有着過人的反應速度，因需要聽着主持人發出不同的指令做出不同應節的新年祝賀動作，例如:恭喜、逗利是等等，同學們都透過鏡頭，聽着指令，用最快的速度做出最精準的動作，大家玩得不亦樂乎。在兩個有趣刺激的遊戲結束後，則有「新春emoji 估估下」的遊戲為同學送上新年祝福，同學們需要看着圖片，估出賀年句子，例如:年年有餘、大吉大利、心想事成等，然而同學們都十分聰明伶俐，接連估中句子，令整個直播間充滿着歡笑聲及祝福聲。

而緊接着則是校慶的重頭戲「挑戰135-鉛筆擒拿手」，參加者們需要在35秒內把鉛筆放在手背上並拋起，每次都會增加鉛筆數量，而接到最多鉛筆的則為優勝者。這個活動是講求專注力及手眼協調，然而老師和同學都急不及待，準備拿出看家本領進行挑戰。在挑戰中，老師和同學們鬥得難分難解，而在旁觀戰的同學都屏住呼吸，看得十分緊張，最後的勝出者以接得20枝鉛筆分出勝負。這個刺激的挑戰活動，令校慶生色不少，師生間亦增進了不少感情。

在校慶活動中，亦有不同應節的學習活動，包括摺紙活動「摺出個虎年」、繟繞畫揮春掛飾、創意新年揮春等，讓學生們能一邊學習，一邊創作賀年作品，迎虎年，此外，更有十二生肖、年獸的講故事活動，以及猜謎慶元宵的活動，讓學生對中國傳統文俗文化有更多了解。除此以外，更有「福虎賀歲」活動，由老師為同學講解，讓學生認識更多不同種類的老虎及其特徵。

在充滿歡樂的氣氛中，校慶活動漸漸落下帷幕，雖不能在校內與眾師生共同慶祝135週年校慶這個重要時刻，但師生們亦不礙於距離，在線上為學校送上最真摰的祝福，祝願學校桃李芬芳，桃李滿天下。