校園天地｜堅毅不屈蘇樺偉　勉勵扶輪中學同學「疫」境自強

全港中小學生開始提早放暑假，同學學習活動頓時受到影響，政府也不鼓勵同學外出活動。中華基督教會扶輪中學沒有停止讓同學學習的機會，繼續從不同途徑讓同學進行延展學習，鞏固知識。本來學校於上星期舉行的陸運會也因疫情而無奈取消，故特別邀請前香港田徑運動員兼殘奧200米賽跑世界紀錄保持者蘇樺偉到校進行專訪並出席座談會，並由薛昌華校長親自進行專訪。扶輪中學同學雖然未能在場親睹「神奇小子」風采，但透過視像直播，仍能感受到蘇樺偉的那份堅毅精神，還是會不期然為蘇樺偉螢幕上的每個片段及每段訪談內容報以熱烈鼓掌，同學們也因此而經歷了一節不一樣的價值教育課堂。（內容由中華基督教會扶輪中學提供）



因應2021年港隊於東京奧運奪得佳績，第十三屆冬季殘疾人奧運會正於北京舉行，加上改編自蘇樺偉真實經歷的電影《媽媽的神奇小子》於不久前公映，同學們都對蘇樺偉的事跡深感興趣。蘇樺偉曾6次為港奪金的經歷同學們都有所認識，但對被問及過去訓練時的生活及挫折困難卻未必為同學所知，對此蘇樺偉表示：「訓練的過程是十分辛苦的，但我知道自己對賽跑有興趣，即使訓練再辛苦，我都會盡力捱過，全情投入訓練。」

薛昌華校長及特殊教育需要統籌主任倪明威老師訪問蘇樺偉。（中華基督教會扶輪中學提供）

疫情肆虐已經超過兩年，至今仍未有緩和跡象，學界經常間斷暫停面授課，特別是面對公開試即將來臨的高年級同學而言，無論是學習上或是情緒上均遇到不少影響。蘇樺偉就以自身的經歷，勉勵同學要在逆境中獲得正能量，不息自強：「我曾經起跑比較慢，其他選手起跑了，而我還未起跑。教練發現這個問題，給了我很多改善的建議，亦為我進行反應訓練。我除了堅毅勤勞練習外，亦會反思自己有甚麼不足。所以，面對困境時，我們要樂於接受其他人的意見，因為他人的建議有助反省自己有甚麼不足，從而令我們改善自己。」

蘇樺偉因為一場黃疸病，導致腦部受損，後來更出現四肢痙攣、嚴重弱聽等併發症，成長的路注定比一般人難行。但蘇樺偉沒有放棄，不斷克服困難及自己的弱點，在母親鼓勵下參加田徑班，並獲教練賞識，之後得到參加奧運的機會，展開了他的運動生涯。扶輪中學是一間推行啟發潛能教育的學校，同學在體育方面一直有傑出表現，過去成功培育不少同學加入香港隊接受長期訓練。薛昌華校長表示：「同學加入扶輪中學的時候，或許表現平平無奇，其實只是未找到自己的目標，當遇到機會，潛能展現，只要同學願意，我們一定會大力協助同學發展興趣和潛能。」就正如蘇樺偉雖然身體有缺陷，殘疾運動員的路比一般人難走，但經過他的努力和磨練，願意堅持，最終也可以成為最先跑過終點的神奇小子。

薛昌華校長表示：「聽到蘇樺偉在活動上分享自己的心路歷程後，同學們都感受到充滿著正能量，盼望他們都能在特別假期善用時間，面對任何事情都要堅定自己目標，繼續逆境自強。」

（內容由中華基督教會扶輪中學提供）

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