少年稱愛表妹多番迫口交　表妹求情望家人能如往昔　官判感化1年

少年聲稱中一時被年輕他3歲的表妹親吻過後，便想對方成為其女友，並在3年多時間內，多番非禮表妹，包括要表妹為他口交，及曾在對方口內射精。事件後來被揭發，少年並曾在家庭會議上跪地認錯，最後報警。少年早前承認非禮等多項罪名，案件今(17日)在高等法院判刑，心理報告指少年接收太多色情資訊犯案。表妹亦撰信代為求情，明言不能說已原諒表哥，但希望一家人能如以往一樣和平相處。法官接納被告是真心喜歡表妹，亦有真誠悔意，認為幫助被告改過自身最為重要，終採納建議判他12個月感化令，期間須接受心理輔導及接受監管，以確保不會重犯。



現年18歲的被告承認3項非禮和1項向16歲以下兒作出猥褻行為罪。控罪指，他在2018年7月至2020年11月期間，3度非禮女童X及曾對她作出猥褻行為。

表妹求情望家人可如以往一樣

法官引述表妹X為被告撰寫的求情信，她指被告雖然做了一些很噁心的事，她亦不能說已經原諒了對方，但她希望家人可以如以往一般和平地一起生活，故望法庭能對被告從輕發落。另X本年3月所作的心理報告，她的情緒、睡眠及胃口均屬正常，已沒有自殺和自殘念頭，其母親亦同意X不須再覆診，惟由於X不想回憶事件，因而未有再索取創傷報告。

犯案時正值青春期對兄妹關係感迷惘

被告的感化官報告則指，被告稱他中一時被表妹X親吻，並指被告是她最喜歡的人，被告便開始想讓X成為他的女朋友。加上被告當時正值青春期，對兩人的兄妹關係感到迷惘，才會犯上本案。他已有真誠悔意，對於他未能正確地處理慾望感到羞愧，明白所犯的錯對家人造成了傷害。

心理報告指接觸太多色情資訊

被告的心理報告亦指他沒有變態性傾向，只是因處於青春期，接觸太多色情資訊，情況層層疊下才會犯案，他的重犯機會屬輕微。

官信被告真心愛X

法官判刑指，任何牽涉性的罪行均屬嚴重，且被告犯案持續3年，X年紀尚輕，應當判處即時監禁。惟法官接納被告是真心喜歡X，案發時正值青春期，被告因兩人親密的關係，經常花時間在一起，同意心理報告指在這種種情況疊加下才會犯案。加上被告被揭發時坦白認罪，接納其有真誠悔意，最後考慮到案情與被告的關係等，認為最重要的是幫助被告改過自身，給予其機會與家人修補關係，終決定接納報告建議判處12個月感化令，以讓其繼續接受心理輔導及讀書，接受監管以確保不會重犯，並與家人重建關係。

被告3年間多番侵犯X

案情指，表妹X在11歲準備升中時，有晚她到被告家過夜，期間覺有人吻她的嘴，她睜眼見是被告，便即轉身不理。X後來再到被告家過夜，X感到有東西碰她的嘴，她睜眼發現是被告的下體，被告並迫她口交，並在她的口內射精；此外，被告又試過在X留宿的時候，用手插X陰道及觸碰其私處。最後一次事件發生在X生日前一天，被告到X家並給她500元作生日禮物，之後突然拉下褲子，X以為被告想她口交，便叫他穿好褲子及離開，被告卻摸她的胸，又在他的下體附近有所動作，更叫X吻他。X之後把事告知好友，X的家人終輾轉得知侵犯事件後報警。

案件編號：HCCC13/2022