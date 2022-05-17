黎智英與《蘋果日報》高層等7人涉違國安法　案件將交高院審理

壹傳媒創辦人黎智英，與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，被指串謀勾結外國勢力危害國家，並串謀刊印發布煽動刊物的案件，今(17日)於西九龍法院再提訊，國安法案件指定法官羅德泉將眾被告所涉及的3宗案件合併，並將交付高等法院原訟庭審理。



被告包括：黎智英（73歲，壹傳媒創辦人）、張劍虹（59歲，壹傳媒行政總裁），及5名《蘋果日報》編採人員：羅偉光（47歲，前總編輯）、陳沛敏(51歲，前副社長)、林文宗(51歲，前執行總編輯)、馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)及楊清奇(55歲，前社論主筆，筆名李平)等7人，及3間被告公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司。

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7名被告及3間公司被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

黎另單獨被控2項涉及勾結外國勢力的罪行，指他於2021年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區；及於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

案件編號：WKCC 1477/2022