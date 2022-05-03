黎智英涉勾結外國勢力案　料最快年底或明年初開審　聆訊約20天

香港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華，涉串謀黎智英等人勾結外國勢力，早前承認「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，李及陳的案件，今(3日)在高等法院再訊。控方透露，與本案相關的黎智英案，將於本月17日再作另一次提訊日，預計黎案最快會於今年底或明年初審理，預計需時20天。法官最後把李的案件再押後至9月16日再訊，界時控方須再作匯報。



兩名被告：陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲），早前已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。但二人認罪後一直未有作求情及判刑。

李宇軒早前已認罪，但一直未作求情。(資料圖片)

控罪指，他們於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方稱已準備好將黎案交付高院審理

控方今向法庭匯報，黎智英案將於5月17日作另一次提訊日，控方已準備好把該案交付到高等法院處理。控方並透露，預計該案最快於本年底或明年初開始審訊，需時20天。

官指兩被告被還柙多時不理想

控方原建議把本案押後三個月，界時再作匯報，惟法官則認為應押後4個月。辯方沒有反對，李宇軒的代表大律師指，望黎智英案盡快審訊。法官亦認為，本案已多番押後，長時間還柙兩被告，情況不理想，最終把案件押後至9月16日再訊。

案件編號：HCCC147/2021