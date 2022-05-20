校園天地｜樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 「疫下要放電、梁校傳關愛」

第五波疫情肆虐，小學生提早3月放暑假。同學們為避疫要長時間困在家中，即使想到戶外輕鬆一下，很多公共設施也關閉了。樂善堂梁黃蕙芳紀念學校有見及此，在這個特別假期前已努力籌備，為抗疫留家的同學安排了「假期學習無限FUN」，當中包括有學科的網上學習課程、小劇場、自學平台，有品德培養的故事分享、培育正向心靈活動，有運動鬆筋骨的遊戲、小魔術分享、快樂小廚神等。希望同學在家中善用時間學習之餘，也能在多姿多彩的活動中找到樂趣，為生活添點甜。（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）



同學們鬱在家中，最渴望當然是有朋友跟自己談天說地，有老師和同學跟他們一起玩遊戲。因此輔導組老師透過「停課不停『樂』，梁校ZOOM樂園」網上互動活動，讓各級同學從遊戲中有更多相處的機會，彼此關懷，建立友誼。同學們遊戲期間都訴說惦記着學校的好朋友-盾臂龜、馬蹄蟹、小丑魚……希望下次的ZOOM樂園可以見到牠們呢！

「師生ZOOM小聚」

班主任與同學透過ZOOM小聚，聊聊天，說說近況。有些班別更利用這個時間開生日會、玩小遊戲、繪畫，大家都玩得不亦樂乎，不願離開。

「好久不見了！」（由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

「快樂七式」

除了遊戲玩樂之外，學校更關心同學的心靈健康，疫情下被困家中，成年人都會出現「抗疫疲勞」，何況是小學生，所以學校希望透過「快樂七式」幫助同學建立正能量，讓同學們能在疫境下尋找快樂和分享快樂。讓我們看看同學們其中三式中的作品:

第一式：感恩與讚美

疫情下，同學們都得到身邊的人關懷和照顧，藉着畫作，希望同學們學會感恩和讚美，對心愛的人送上感謝。

第二式：健康樂悠悠

為讓同學發揮不同的潛能，我們為同學在直播中介紹及示範了一個體育遊戲APPS--ACTIVE ARCADE，老師示範後請同學挑戰遊戲，把得到的分數截圖上傳回校，挑戰積分榜，希望同學們在假期中都動動手腳，養成做運動的習慣。

人人都可以100分！（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

第三式：敬業樂業

老師和同學們分享小魔術，讓大家在特別假期中增添生活色彩，藉此鼓勵同學實踐自己心中所想，把他們的成功片段分享到學校平台。

1C何梓胤 -我成功了!我會把憂愁變笑臉！（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

「Happy Friday Zoom」

在快樂小廚神活動中，老師和同學一起弄墨西哥卷，老師一邊分享健康飲食心得，同學們一邊跟着老師做。有些同學更發揮創意，加入自己喜愛的食材，做好了更急不及待放進口裏大口大地吃，吃得很開心呢！

有得食又有得玩（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。