校園天地｜聖公會聖提摩太小學「宅家樂 玩住學」師生同樂

新冠疫情持續嚴峻，今年的暑假雖提早到來，但卻未能像以往外出參與不同課外活動或與朋友相聚，家長擔心孩子會在家中百無聊賴，虛度假期，而學生則可能未適應變化，影響身心健康。聖公會聖提摩太小學推出不同多元化的線上活動，讓師生能繼續互動交流，並且營造輕鬆的氛圍，讓學生從遊戲中學習，善用假期，充實自我。（內容由聖公會聖提摩太小學提供）



師生齊聚 邊玩邊學

在這兩年間，學生經歷多次停課，失去了不少校園生活的時光，未能於學校和朋友和老師相見。學校為了讓同學留下更多美好的校園回憶，讓他們在玩樂之餘亦能學到新知識，以及提升師生之間的互動，因此舉辦了「提小陪你宅家樂」，邀請老師和同學一同線上進行競賽遊戲，透過一連串豐富有趣的問答和小挑戰，問答環節內容涵蓋不同範疇，例如:生活常識、世界冷知識、地理、IQ題等等，擴闊學生的知識層面；而小挑戰則旨在提升學生的軟技能，如反應能力、表達能力等等，讓學生發展得更全面。

切磋琢磨 增進友誼

為了讓學生們能夠有社交生活，保持身心健康，因此校方決定推出「Zoom 戰」，給學生們接受不同有趣的小挑戰，例如:「立蛋大挑戰」、「單手撕紙大挑戰」及「收收手指」等，然後讓學生在Zoom平台上大展身手，與朋友們一決高下。要又快又準地完成各項挑戰，同學們不但需要眼明手快，更需明白背後的原理，找出最合適的方法。除此以外，活動中亦有讓學生們分享生活大小事的環節，以加深同學們彼此了解，增進友誼。

生命教育 訂立人生目標

學習知識固然重要，但學校認為幫助學生建立正面積極的人生觀亦不可或缺，在面對挫折時有着迎難而上的精神，並在「疫境」中繼續抱有積極樂觀的態度。校方舉辦了「生命教育電影院」，透過播放電影及邀請導演分享經歷，向學生傳達正面訊息，讓學生在討論中思考人生意義，了解自我，及早定立目標及方向，鼓勵學生積極面對不同挑戰，即使遇到挫折亦永不言敗，令人生過得更充實。

舞動全身 強健身心

運動不但有強身健體之用，更能舒緩壓力，好處多不多勝數，因此學校邀請了星級的舞蹈導師在線上教跳舞，提供有趣、輕鬆的平台給學生體驗跳舞的樂趣，希望學生能動動身體，舞出正能量。舞蹈的難度會根據不同年級而有所調整，而老師亦會參與其中，陪伴着同學由零開始學習跳舞，而在學習完整套舞蹈後，更會有「舞藝比拼」環節，讓學生展示學習成果。

（內容由聖公會聖提摩太小學提供）

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