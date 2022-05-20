校園天地｜陳呂重德紀念學校　特別假期　文武雙修

由於第五波疫情肆虐，教育局宣佈學校原定 7月、8 月的暑假將會調整，並於 3 月、4 月期間放取原定的暑假。在這個特別假期中，我們希望學生善用時間，繼續保持學習的動力，本校校長梁俊傑領導課程統籌主任及教師團隊，設計一個多元化，富趣味的網上課程「主題學習無限FUN」，帶給學生一個充實的特別假期。（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）



文武雙全 文生訓練

我們為主科的學習內容從新編制，以啟發及有趣的表達方式，引起學生的學習興趣。

中文科主題「語文同樂」，令學生體現語文的樂趣，課題有用故事形式表達的「趣學成語及造字」、「文字大家庭」、「歷史寶藏」，而題目「話中有話」為學生解釋有趣的歇後語及諺語，「二十四節氣」和「粵劇知趣」增加學生對中華文化的認識。

英文科主題「Net Channel」及「Fun English with NET Teacher」，課堂由外籍英語教師主持，以學生日常生活中接觸的事物為題，如「Body Parts」、「Animals」、「Countries」，「Travel」、「Emotion」、「Movies」等，學生在互動遊戲中學習英語文法及詞彙，寓學習於遊戲。

數學新思維透過不同的數學遊戲，如「踩地雷」遊戲使學生學習數字邏輯，在「數獨」遊戲的規則中，培養數學思維，提升對數字的敏感度，透過網上「魔力橋」，提升學生對數字的排序、分類、拆解、重組、計算的能力，而學習「卡普雷卡爾常數」，可提升學生對學習數學的興趣，探求數學的規律等。

術科主題 武生訓練

在疫情期間，大家減少外出，我們建議學生在家可透過接觸藝術和運動來培養興趣和陶冶性情。視藝科主題「創意無限」，老師在網上示範各種剪紙技術及基本構圖方法，學生在自學中發揮創意；體育科主題「全校起動」，老師示範一些適合在家進行的體能活動，與學生齊做運動，鼓勵學生恆常進行，保持身心健康。此外，我們的「喜『閱』同行」課，教導學生掌握閱讀技巧，令學生喜愛閱讀。

「陽光伴我行」 點滴顯關懷

因受疫情影響，學生在家進行網上學習已有多月，與朋輩相處的機會大大減少，因此我們組織了網上「陽光伴我行」計劃，讓班主任和同學在特別假期中可定時在網上共聚，大家聊聊天，分享假期生活的點滴。本校師生在家共同抗疫的同時，也不忘保持學生的學習興趣及師生間的聯繫，讓學生度過一個特別充實、特別有愛的假期。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。