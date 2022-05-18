兩名「12港人」與兩男認涉汽油彈案　曾討論10.1公眾活動內使用

前年有12名港人駕船潛逃在內地被截獲，其中2名刑滿後被遺返的男子廖子文和鄭子豪，均是涉及2019年國慶前夕一汽油彈案，兩人與同案另兩男子，全部在區院認罪，控方今（18日）讀出案情，指警方當日到涉案單位搜查截獲他們，發現單住內有一些半製成的汽油彈，並有製造汽油彈的材料，估計現場材料足以製做16枚汽油彈。此外，眾被告均是一個Telegram群組的成員，該群組內曾討論如何製造汽油彈，並提過打算在國慶日的公眾活動中使用。法官把案件押後至下周二（24日）求情和判刑。



12港人中有3人涉及本案

4名被告：鄭進（34歲，時裝設計師）、鄭子豪（20歲，港鐵技術員見習生）、李威龍（28歲，廚師）及廖子文（19歲，學生），承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他們於2019年9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油和打火機油等。除李威龍於今日才認罪外，其餘3人已先後於本周較早前認罪。

此外，除了鄭子豪及廖子文，「12港人」之一的鄧棨然亦涉本案，鄧現仍在內地服刑。

警搜查時兩被告曾爬出窗外

案情指，鄭進和鄧於案發晚約8時半進入大廈大堂時被警員截停，當時鄧手持兩個以長褸包裹著的泵，鄭進則攜有兩張該大廈的匙卡。警員其後持搜查令進入單位，當時鄭子豪在一房內，李威龍和廖子文則爬出窗外，走到簷篷位置，稍後被救回和拘捕。

大部份玻璃瓶放有大頭針

警方在單位的開放式廚房內發現一些半製成的汽油彈，包括有一個塞有手指套的玻璃樽，和21 個玻璃樽，當中大部份有多枚大頭針。單位內亦有製造汽油彈的材料，如750 毫升乙醇、約4升汽油、230毫升打火機油和11 條白毛巾等。此外，警方亦檢獲多個燒杯、量杯、2張滅火毯和14個打火機。

鄭進稱好奇而上單位只

鄭進被捕後，在錄影會面稱透過 Telegram 認識鄧。鄧透露有意製造汽油彈，並叫鄭進協助。鄭進拒絕，但他出於好奇，涉一同到涉案單位。警方亦在鄭進的手提電話內，發現多段製造和投擲汽油彈的片段及互聯網搜尋紀錄；亦發現多幅與汽油彈有關的照片，包括講述汽油彈成份的草圖等。

TG群組有討論如何使用汽油彈

此外，其手提電話的「Telegram」內有一個通訊群組，成員包括鄭進、李威龍和鄧。群組成員討論製造和使用汽油彈，包括向警方投擲。他們落實於案發日在該單位製造汽油彈，以供包括翌日的公眾活動中，讓成員和他人使用。

李曾指導他人如何製汽油彈

李威龍的手提電話內，亦發現7段縱火、點燃和投擲汽油彈的片段。該7段片段和鄭進手機內的部份影片，完全相同。而通話訊息顯示，李威龍曾在「Telegram」的通訊群組和鄧討論，李就製作汽油彈向他人提供指導。

專家認為，以單位內的易燃液體及材料，足以製造約16枚的汽油彈。

案件編號：DCCC 323/ 2020