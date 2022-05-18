七旬婦公眾泳池溺斃　4救生員2人稱當日肚痛及頭暈　裁死於意外

七旬婦到觀塘泳池在池中與泳客相撞，15分鐘後被其他泳客發現她昏迷在池底，送院留醫10日後死亡。死因庭早前就老婦的死作研訊，聆訊披露案發時有4名救生員在場，惟除了兩名在更台的救生員外，兩名負責巡查的救生員分別因肚痛及頭暈而在廁所或更台下工作，在更台上的救生員又稱台上觀看有盲點。死因裁判官黃偉權今（18日）對於救生員15分鐘都未有發現有人遇溺感到非常驚訝，批評他們未有完全履行職責，裁定老婦死於意外。



死者蔡芹菜(72歲)，於2017年7月16日在觀塘游泳池遇溺昏迷，送院留醫至同月25日亡。蔡的解剖報告指，蔡死因為：蛛網膜下出血、成人呼吸窘迫綜合症及支氣管肺炎，相信腦膜出血不涉外力創傷。

死者蔡芹菜的女兒吳玲玲稱其母身體一向無大問題。(劉安琪攝)

蔡當日與孫女一同到泳池

蔡的女兒吳玲玲早前供稱，蔡生前身體無大問題，更會定期陪傷殘的她去覆診。蔡的孫女顏涓涓則指，蔡不諳水術，但平日在池裡步行平穩，當日亦精神無異，她當日和蔡一起在訓練池邊行了三個圈後便各自活動，相約一個半小時後集合，後來才知道蔡遇溺送院。

兩名巡池救生員一個頭暈一個肚痛

當日訓練池共有4名救生員當值，其中兩人在分別在兩個更台駐守，另兩人則在池邊巡查。惟案發時4人均未有發現蔡沉下水底。4人當值的半小時間，負責巡池的兩人中，其中一人稱因肚痛去了廁所逾半小時，另一人則稱因頭暈只站在更台下工作。

更台救生員稱有盲點未能看見

兩名在更台上的救生員，有一人稱愈近更台便愈有「盲點」，需要彎下身體才能看見。泳池閉路電視片段所見，蔡當日曾與一名泳客碰撞，之後便沉落水底，相隔15分鐘才由泳客推至池邊。

死因裁判官黃偉權認為是次的慘劇本應可以避免，又指死者蔡芹菜在池底15分鐘後才被發現並不理想。(資料圖片)

死因裁判官黃偉權裁決時指，此次的慘劇本應可以避免，蔡在池底15分鐘後才被發現實在不理想，他就事件向康文署提出3項建議：

增加泳池內的閉路電視

第一，須增加泳池內的閉路電視，以確保能看到救生員的工作情況及泳客的活動狀況，因現有的閉路電視未能看到游泳池的每一個角落，救生員更台更在太陽傘的摭擋下未能入鏡。黃官另質疑涉案泳室設在室內，為何需要設兩把太陽傘在更台上；

建立泳客遇溺事故調查及檢討機制

第二，建立泳客遇溺事故調查員及檢討機制，需在出事半件內作出改善建議。黃官解釋指，北葵涌游泳池早在2016便曾發生遇溺事故，但遇溺事件卻在至少7個月後再發生，期間康文署未有作出任何改善，質疑「係咪要第三年後嘅死因庭先處理（問題）」。

救生員須熟習工作指引

第三，須加強訓練救生員熟習工作指引。黃官指根據救生員指引，救生員在看台上應不時細察水面以下。惟此次事件中，除去1個因肚痛去了洗手間的，另外3個當值救生員在15分鐘內均未有發現蔡遇溺，黃官認為他們案發時沒有專注在泳池上的人士，未有如指引般整個泳面掃射。

案件編號：CCDI-712/2017(SH)