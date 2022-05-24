校園天地｜聖公會基德小學　郵遞傳情 Love by post

偶爾聽見老爺爺問孫兒：「你有筆友嗎？」孫兒笑著回答：「這個年代還談甚麼筆友？真落伍！」誠然，智能手機內形形色色的社交軟件、一套新潮的網絡文字和圖像，已經成為年輕一輩的溝通新主流。聖公會基德小學卻推出了似乎反潮流的活動-「郵遞傳情Love by post」，鼓勵同學執筆寫信，並親自投寄，把心意化成有形的實體，傳遞給校內的同學、老師、職工及校長。學校更邀請了同學擔任小郵差，一嘗收信及派信的滋味。 （內容由聖公會基德小學提供）



（聖公會基德小學提供）

郵遞傳情，拉近師生距離

現今生活環境節奏急促，大部份人下班回家，看見信箱內一堆信件，不外乎都是宣傳單張、銀行或政府部門寄來的信件或繳費通知，令人甚感壓力。劉強校長慨嘆：「小時候我很期待郵差派信，收到來自朋友的手寫信件時，頓時雀躍萬分，小心翼翼拆信，並花上整晚時間回信。如果同學們能經歷寫信的過程，他們一定能感受到信件的温暖，而不是冷冰冰的。」

學習書信格式，提升寫作能力

要寫成一封好信，又談何容易呢？能夠組織好想要表達的話，一筆一劃以端正的字體寫下來，雕琢內容之餘還要兼顧格式，實在殊不簡單。劉校長笑言：「這正好能訓練同學們的寫作技巧，又能練一手好字！」為了讓同學懂得寫信，學校製作了短片，並由老師親自講解書信的稱謂、格式及禮儀，就連小一學生也很快掌握如何寫「上款」、「下款」、「祝頌語」等書信格式。除了內容講究外，學校更特意訂製了一個大家在日常生活中常見的綠色郵筒，並設計出六個款式的信簡，一級一款，製作精美又能識別寄信者的所屬年級，方便管理和派遞。

中、小學生「漂信」傳遞祝福和問候

學生踴躍參與是次「郵遞傳情」活動，收到信件的師生都感到很窩心。就讀小五的陳同學說：「我試過寫信給同學，還寫信給校長，竟然收到校長的回信，真開心！以前寫作都是為了交功課，現在寫信成為了我學好寫作的動力，我還買了新的貼紙裝飾信紙呢！」劉校長承諾會珍惜每一位同學的信件，並會親自回信及鼓勵老師回信。他又表示:「由於小五及小六學生已踏入升中階段，校方希望讓他們更了解中學生活及學習情況，故現正聯繫該區中學，希望籌辦跨校的「漂信」活動，將本校小五及小六學生的疑問，透過書信向中一及中二的師兄師姐發問，甚至讓同學們逐步成為筆友，互相問候及祝福，互訴心聲。」

在通訊科技發達的年代，實體信件已漸漸式微了。在這樣一個講究效率與速度的年代，我們只需輕輕觸摸按鈕，訊息就能秒速透過智能手機或電郵發送。但人與人的關係又是否能快速建立起來？人與人的距離是被科技拉近了、還是疏遠了？倘若你願意，不如調慢節奏，放下手中的電子通訊工具，靜靜地坐下來，為那久未謀面的親友，寫一封帶有温度與人情味的手寫信吧！

（內容由聖公會基德小學提供）

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