校園天地｜中華基督教青年會小學　好聲好氣配音課程

（內容由中華基督教青年會小學提供）

協助小朋友提升語文應用能力，是學校一項重大的目標。

新冠疫情嚴重，近幾年學校課堂經常被打斷，以致影響學生的正常課堂學習。

再者，於暫停面授課堂期間，學生不但沒有回校，更減少了其他的社交活動。

因此學生缺乏與人的接觸，學生溝通(即說話)的能力也相應稍遜。

現今的小朋友已經常機不離手，他們善於與虛擬世界聯繫，但卻不太懂得說話的技巧、發音及咬字等等。

因此學校本年度為加強學生對語文運用的興趣新增一項實驗課程，名為[好聲好氣: 鐵齒銅骨--配音課程]

（中華基督教青年會小學提供）

整個課程將教導小朋友有關劇本創作及編寫的技巧，學生們創作他們的故事並將其故事製作動畫

最後學生運用所學會的說話、發音及咬字等技巧進行配音製作。

專業配音員會指導小朋友如何運用聲線及感情的技巧。

當中學校邀請了鄧文瀚先生(stem sir)及專業配音員曾佩儀小姐專(曾配美少女戰士、喜羊羊等)與小朋友分享其經驗及與小朋友有互動環節

我們看見這課程能有效提升學生的說話能力，期望學生們除了運用資訊科技於學習，也能於語文學習有所增進。

（內容由中華基督教青年會小學提供）

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