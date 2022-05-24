校園天地｜「跑出個未來」　泰伯紀念學校師生家長齊齊跑

所謂「一日之計在於晨」，哨子「咇」一聲響起，吳氏宗親總會泰伯紀念學校的侯達燊校長、老師、家長和學生一早開始圍繞籃球場跑步。有些學生滿有魄力，跑得很快，甚至超越老師，成為「領隊者」，有些則緩緩地跑，他們與幾位熟悉的同學悠然自得地跑着。無論快與慢，最後大家都汗流浹背，成功完成目標。學校的訓輔組上年開始推行「『泰』陽計劃」，就着「正向教育」的元素舉辦不同類型的活動，希望提升學生的抗疫力，建立豐盛的人生觀，讓自己在平凡中變得不平凡。 （內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）



起跑前，大家先做一輪熱身運動。（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

活動反應熱烈 家長齊響應

「『泰』陽計劃」其中一個正向範疇為「幹勁」，為了培養學生們勇於嘗試及積極參與的精神，鼓勵他們常做運動，鍛鍊健康的體魄，學校今個學年首次舉辦「跑出個未來」活動，連續兩星期分級進行跑步活動，邀請小一小二的學生和家長在上課前到學校籃球場一起跑步，活動反應熱烈 。家長們一朝早已經陪同子女來到學校。校長和老師們都一改平日的形象，換上輕便的運動服裝，成為「運動達人」。在體育老師的帶領下，大家先做足熱身運動，包括轉呼拉圈、跳繩和簡單的伸展運動等。雖然有些學生未掌握轉呼拉圈的技巧，只扭動了一圈，呼拉圈便應聲落地，但他們沒有放棄，繼續努力練習，這正正培養到他們堅毅和不輕易放棄的態度。

老師們教學生跳大繩。（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

到開始跑步時，學生們先排好一條整齊的隊伍，然後跟着老師圍繞籃球場跑步，途中不停有其他學生和家長加入，人數越來越多，整個球場都瀰漫着熾熱的氣氛。活動完結後，家長們都紛紛稱讚今次的活動，「非常欣賞「『泰』陽計劃」，『跑出個未來』這項活動能提升體格，上課前做適量運動，同學們也比較精神一些，集中一些。」的確，適量的運動令學生們都變得精神弈弈，上課可以更專心。

每天做記錄 培養運動習慣

「跑出個未來」活動完結後，學生們都獲發一張工作紙，需要記錄自己每日運動的習慣，有些學生填每日跑步和跳繩等。有研究指養成一個習慣需要堅持至少21天，學校希望學生們除了參加今次跑步活動，還需要在平日建立良好的運動習慣，只有身體健康，才能有精神去完成其他目標。

今次活動，其實除了推廣「正向教育」外，還希望配合學校的發展方向：夢想、科技和生命。侯達燊校長和一眾老師們都深信孩子都是獨特的，他們有自己的天賦才能和性格強項，加以培養，可以讓他們邁向最美好的自己。

活動結束，大家都豎起手指公讚好。（吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

（內容由吳氏宗親總會泰伯紀念學校提供）

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