校園天地｜香港聖公會何明華會督中學　疫下送暖　讓愛流動

第五波疫情來勢洶洶，香港各界均面對嚴峻的挑戰。在艱難處境下，香港聖公會何明華會督中學的師生，毋忘愛與關懷，為別人帶來力量與盼望。 （內容由香港聖公會何明華會督中學提供）



合唱打氣

受疫情及停課的影響，中六同學過去三年的學習均充滿變化與忐忑。即使學校以網課維持學與教，並透過各種電子平台及應用程式幫助同學準備中學文憑試，但學習效果始終不如實體課。面對疫情，中六同學未能進行實體畢業試、未能和好友及師長們好好道別、對疫情的恐懼及應試的不安，承受著排山倒海的壓力。何明華會督中學的教職員們特別合唱了一首校園版《One and All》送給中六同學，以表達我們攜手同行的心意。師長們齊心合力、一人一句、努力練習、製成影片，希望透過歌聲為同學們加油、打氣！

教師們網上大合唱。（香港聖公會何明華會督中學提供）

過好疫情

因為疫情，今年3-4月是學校特別假期。學校為提升同學們的正向情緒及回彈力、增加彼此間的聯繫，特意在社交平台Instagram開設「#疫情都要過得好」系列，與同學分享正向教育小貼士及信仰，鼓勵同學們在特別假期保持良好習慣，關心自己及身邊的人。該系列透過不同的貼文，例如信仰分享、運動練習、感恩信息、小食製作等，鼓勵同學與身邊的朋友一起分享生活片段。當中有部份貼文更是同學自行創作，創意十足。透過社交平台的聯繫，我們鼓勵同學們積極面對疫情下的生活。

「#疫情都要過得好」系列，透過 Instagram鼓勵同學積極在疫情下生活。（香港聖公會何明華會督中學提供）

讓愛流動

分享愛，不單單在校園內！香港聖公會何明華會督中學希望將愛與關懷傳遞給社區裡有需要的家庭。學校獲得賽馬會「新冠肺炎緊急援助基金」資助，推出「讓愛流動」計劃。在3月疫情爆發高峰時，聯同樂施之手、易處同在事工及網購平台等機構，透過觀塘區不同社區組織、學校及宗教團體，聯絡有需要家庭，提供及時支援。當中包括電話情緒輔導、新鮮食物和抗疫物資供應以及提供購物消費券等。

「讓愛流動」計劃由策劃、聯繫合作機構及派發物資只是短短四十多天，學校已成功支援了三百個家庭，超過一千名家居隔離人士獲得迅速的幫助。團隊義工深入社區，將物資送到家居檢疫人士的門外，供他們自行領取。派發物資時，所有義工都有充分的防護，免受感染。有部份受助家庭住在八層高的唐樓，由於沒有升降機，義工們需要戴著口罩提著接近十六公斤的物資上到有需要的家庭門外，過程一點都不容易！但比起來勢洶洶的新冠肺炎以及香港市民的困苦，我們面對的挑戰又算甚麼？能在艱難的時刻將物資供給有需要的家庭，讓愛的溫暖和祝福傳遞給病患中的市民，這正正是「讓愛流動」計劃的意義！

+ 3

（內容由香港聖公會何明華會督中學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。