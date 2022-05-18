御善私房菜群組增6宗確診　衞生署：懷疑有個案提供假資料或隱瞞

衞生防護中心今日（18日）再宣布觀塘御善私房菜再增6宗確診，目前累計26人染疫。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，綜合所有個案資料整合，相信當晚有聚會、有食物供應、其間多人除下口罩，部份人互相認識，出現爆發。



對於早前有患者表示，只是「上去買嘢、拎嘢、拎杏仁餅」。歐家榮表示，懷疑有個案提供虛假資料或隱瞞，會逐宗個案再了解當日實際活動，如發現有人向衞生署提供虛假資料一定會作出跟進。



▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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歐家榮今日於疫情記者會公布，觀塘御善私房菜群組再增6宗確診，累計26人染疫，當中包括25名當晚到場人士及1名職員，15宗無症狀感染，7宗症狀輕微，發病日期由5月11日至16日，有4宗個案仍在調查。當局現階段掌握當晚共有45人到場，另外有４名員工，餘下大部份已檢測，結果為陰性。

衞生署向患者追查，有新增個案透露曾到「御善」與朋友聚會，場內40多人並非全部認識，初步掌握是私人聚會，經朋友介紹，稱是生意伙伴聚會，有食物供應，有除口罩，相信當晚有聚會。歐表示，場內有食物飲品供應、多人除下口罩，致出現爆發。現階段49人當中，已有26人確診，當局已發出強檢公告，涉事人士的密切接觸者及同住家人都需要檢疫。

懷疑有個案提供假資料或隱瞞

對於最初有個案表示，在場逗留時間短，只是「上去買嘢、拎嘢、拎杏仁餅」。歐家榮指，相關調查仍在進行，但因場所沒有閉路電視，始終沒辦法知道實際情況，只能透過個案提供的資料調查。今日有新個案透露場內有飲有食，衞生署亦懷疑有個案曾提供假資料或隱瞞，會循有關方向調查。

歐指，若發現有人提供假資料或隱瞞會嚴肅跟進，交予執法部門處理。但歐亦指出，「御善」並無暪報，發現陽性個案後，有透過網上平台申報。衞生署追蹤安心出行紀錄，分析資料後發現爆疫群組。