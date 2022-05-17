衞生署衞生防護中心今日（17日）公布爆疫的御善私房菜，再新增9宗確診個案，目前群組累計有20人染疫，佔到訪人數約一半。連日來這間稱只供外賣的店舖爆疫成謎，有患者表示只是「上去買嘢、拎嘢、拎杏仁餅」，亦有人否認有進食，又稱他們有佩戴口罩、逗留時間較短，惟當個案再浮現時，中心發現「有啲嘢解釋唔到」。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日表示，追問之下，有個案透露當晚有約40人到訪，涉及生意伙伴或業務有交流的人士，當晚亦有人進食及「飲嘢」，有人逗留超過2小時。他形容該處似乎是「會所格局」，僅有食物製造廠牌照，已轉介食環署跟進。



▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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有慶功及試食會

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，目前群組累計20人染疫，包括19名顧客及1名員工，當中部份人無病徵，而有病徵的患者則大多於5月11日至13日發病。

由於涉及新個案，中心調查後，有個案透露到御善私房菜內聚會、進行工作會議、與商業伙伴交流。有個案透露當晚曾進食，有慶功及試食會。由於有人脫下口罩飲食，故相信是爆發原因。

當初有人否認進食

歐家榮又指，當初有個案時，他們曾追問患者，有人表示「上去買嘢、拎嘢、拎杏仁餅」，亦有人否認有進食，又稱他們有佩戴口罩、逗留時間較短。

不過，當個案再浮現時，中心發現「有啲嘢解釋唔到」，故再深入了解後，有個案透露當晚有約40人到訪，他們並非全部相識，涉及生意伙伴或業務有交流的人士，「有啲可能識幾個人。」有患者亦透露當晚有食物，他們亦會「飲嘢」，期間曾脫口罩，亦有人逗留超過2小時。

僅有食物製造廠牌照 但「會所格局」

歐指，目前掌握有43名客人曾到訪該處，另有4名職員及2名私房菜負責人。中心已要求他們做核酸檢測，暫發現20宗個案。被問及御善私房菜有否違反處所指引，歐家榮指，要待相關部門調查，據了解該處領取食物製造廠牌照，已轉介食環署跟進。

他又指，中心曾實地視察御善私房菜，形容該處似乎是「會所格局」，有大廳、幾張桌子、洗手間、廚房，卡啦OK、麻雀房等，環境樣本全部陰性。