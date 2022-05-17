疫情．5.17｜增328宗創本月新高　爆疫御善私房菜辦試食會涉違規

第五波疫情未止、第六波卻山雨欲來，本港單日新增確診個案續十日維持在200至300宗水平後，今（17日）新增328宗確診，重上300宗水平，39宗屬輸入個案。



行政長官林鄭月娥今早在行政會議前宣布，第二階段放寬社交距離措施會如期在周四（19日）落實，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。不過，她預料本地個案即時有效繁殖率日內可能升穿1，加上每次放寬社交距離，個案都有上升風險，故呼籲市民在飲食及運動以外要戴好口罩。



昨日疫情報道總覽：

港大醫學院周二（17日）更新「即時有效繁殖率」，數值終升破1，代表疫情仍然擴展。

【00:56】進入第六波新冠病毒疫情？酒吧、卡拉OK重開等第二階段社交距離措施放寬前夕，本港疫情在周二（17日）現「雙失」，一方面單日新增328宗確診個案，令維持十日單日少於300宗關口失守，創本月單日新高；港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」，周二深夜最新數值突破1，升至1.0159，代表一名患者會傳染多於一人，未來確診人數將會上升，是3月5日以來首次失守疫情受控防線。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在周二疫情記者會亦指，現時即時繁殖率大槪為1；但若再上升，表示會有更多社區傳播，或有爆發風險，故市民仍要小心。

▼5月17日強制檢測公告▼



5月18日【00:10】食物及衞生局公布強制檢測公告，有40幢大廈上榜，沒有食肆；私樓26幢佔最多，公屋及居屋分別佔10幢及4幢。港島樓宇共有16幢上榜，三分二在西區，涉及堅尼地城、西營盤及石塘咀樓宇，包括：加惠臺1座及2座、先施西環大廈、俊陞華庭、和益大廈等。

其他上榜大廈有將軍澳日出康城領都1座、天水圍栢慧豪廷9座、新屯門中心7座、深井碧堤半島8座、荃灣綠楊新邨C座、黃埔花園百合苑7座、油塘嘉賢居和鴨脷洲海怡半島美軒閣。

任何在5月11日至17日期間曾身處上述大廈之一超過兩小時，需於周三或周四（18日或19日）進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試。政府周三將於深井碧堤半島及葵涌安蔭邨重開流動採樣站，而位於荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至周四。

【23:12】英國衞生安全局發表最新一份「疫苗監測報告」，報告認為，雖然疫苗對抗Omicron有效性較Delta低，但接種疫苗保護性依然高企，尤其接種第三針疫苗更為有效。報告又指出，在預防出現病徵、預防防重症入院及預防死亡方面，接種第三針足升維持較高的疫苗效果（vaccine effectiveness，VE）。

【21:20】疫情持續，衞生署今日（17日）公布確診大廈名單，最新有169幢錄得新個案，新界區佔102幢，當中有兩幢豪宅，分別是屯門The Carmel洋房及沙田雲頂峰；九龍區有37幢，包括九龍城啟岸、大角咀浪澄灣；港島區30幢，分別是中西區盈峰一號、加惠臺 2 座等。

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【18:56】政府今日（17日）公布新增六間指定檢疫酒店，包括尖沙咀皇悅酒店、歷山酒店、帝景酒店等，將於本周內開始接受房間預訂，並由本月底起陸續投入服務，預計可額外提供約2,000間房間。

【17:04】第五波疫情持續，本港已有逾9成市民接種至少一針疫苗。政府成立的疫苗異常事件保障基金，首次向一宗「不確定」的死亡個案批出200萬賠償金。案件涉及一名66歲女子，她死前16日曾接種復必泰疫苗。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅接受《香港01》訪問時表示，女死者經解剖後找到細小病毒基因及抗體，加上長者接種復必泰後出現嚴重異常事件的個案極少，因此相信與疫苗沒有直接關係，惟亦無法完全排除疫苗的關係。他重申，長者接種疫苗的好處遠超疫苗本身的副作用，呼籲長者盡快接種疫苗。

5月起爆發的五個群組情況。

【17:00】增20宗學校呈報陽性個案，涉2間幼稚園的2名學生、7間小學的6名學生及1名教職員、9間中學的9名學生及1名教職員，以及1名特殊學校職員。其中，一名確診中學學生與昨公布的另一位確診學生同班，兩人曾一班房進食及接觸，5月12日最後上學，同班其他同學快測暫陰性。

【16:53】三名確診東涌富東商場譚仔食客中，其中一人在5月11日光顧時已有病徵，歐家榮指，他可能是源頭病人。

【16:50】小欖醫院一名病房服務助理確診，停收新症及探訪，所有病人及職員須檢測。

【16:49】觀塘御善私房菜群組個案，歐家榮指曾向患者了解當日在御善私房菜活動，當中有人報稱是朋友間聚會、工作會議、商業伙伴交流，部份個案透露有進食，當晚有慶功及試食會，內裡人士有除下口罩飲食，相信是爆發原因。

【16:48】歐家榮指，上環星月樓再多8宗個案，包括3員工、5食客，其中一人為廚師，群組累計64人確診，涉55名食客及9名員工，部份個案全基因分析證實屬本地流行的Omicron個案。至於新旺會再多1宗確診，涉及一名56歲顧客，在強檢中發現，群組累計15人確診，涉13名食客及2名員工。

【16:45】觀塘御善私房菜群組增9宗個案，包括1名職員，目前群組累計有20宗個案，涉19名顧客及1員工。

【16:43】東涌富東商場譚仔有三名互不相識人士於5月11日同一時段用膳後確診，包括一名32歲女子、40歲男子及33歲男子。

【16:40】本港昨日無新增死亡個案，連續兩日無新增死亡個案。至於今日39宗輸入個案中，有4宗涉及Omicron BA.4變種病毒，至今本港累計有7宗BA.4個案。

【16:35】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，兩名本月12日從美國抵港，曾到新旺會後驗出陽性的患者，證實其所帶病毒為本港流行的病毒株，即完成檢疫後在新旺會感染，故兩個案將改列作本地個案。

【16:31】本港新增328宗確診，重上300宗水平，39宗屬輸入個案。

▼5月16日 金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼



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【16:30】當局表示，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。而屯門、北區及離島區多個屋苑污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及屋苑及大廈包括：

• 屯門區 — 翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島

• 北區 — 天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號

• 離島區（東涌） — 映灣園（映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒）、藍天海岸（（i）藍天海岸、（ii）水藍天、（iii）影岸紅及（iv）水藍．天岸）及海堤灣畔

▼ 1月1日，東涌映灣園封區強制檢測▼



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【13:55】東涌富東商場譚仔雲南米線疑似爆疫，記者今早到該店視察，該店今早並未有營業，亦有公司職員到場貼上告示，通知食客該店有初步確診者曾經到訪，並表示安排了清潔公司進行消毒。

有光顧隔鄰大家樂的食客坦言不知道該家譚仔出現疑似爆疫，否則亦不會到大家樂進食，「梗係驚啦，死人架大佬」；他表示未曾染疫，所以雖然已打第三針，但仍感到擔心。

【13:00】東涌富東商場譚仔雲南米線疑似爆疫，記者今早到該店視察，該店今早並未有營業，亦有公司職員到場貼上告示，通知食客該店有初步確診者曾經到訪，並表示安排了清潔公司進行消毒。有光顧隔鄰食客坦言不知道該家譚仔疑似出現個案，否則連附近食店也不會幫襯進：「梗係驚啦，死人架大佬」；他表示未曾染疫，所以雖然已打第三針，但仍感到擔心。

▼疫苗通行證一覽▼



【11:25】本港已有逾9成市民接種至少一針疫苗，疫苗接種總劑次達到1648萬。由政府撥款10億元成立的疫苗異常事件保障基金，首次向一宗死亡個案批出200萬賠償金。案件涉及一名66歲接種復必泰的女子，她死前16日曾接種復必泰疫苗。該宗案件是暫時唯一一宗被臨床事件評估專家委員會評為死因「不確定」是否與疫苗有關，最終獲批保障基金。

【10:45】專家對疫苗通行證政策應否繼續執行現分歧！港大醫學院公共衞生學院流行病學講座教授講座教授高本恩、藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光昨日（16日）在報章發表評論文章，建議廢除60歲以下成人強制使用疫苗通行證的政策。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於電台節目回應指，認為政府不會同意兩人講法，又強調「一個地方與病毒共存就無所謂」，而香港仍是採取動態清零。

陳德光今早亦於同一節目闡述自身觀點，他認為疫苗屏障的目的是要阻止病毒流行，惟復必泰、科興都未能阻止第五波爆發，而第五波完結因大部分人已自然感染，故此不認為疫苗能阻止第六、第七波，又強調鼓勵所有人打針，只是年輕人出現重症或死亡的比例低，並不會對醫療系統構成壓力，因此欠基礎逼使他們打針。

▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



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【10:42】將軍澳翠林邨秀林樓解封，圍封其間約980人接受檢測，當中發現九宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【09:47】林鄭月娥形容，本港疫情正處低位膠著，個案沒明顯上升或下降，但有一些人多高危的場所有群組爆發，例如上環星月樓等，呼籲市民在享受放寬社交距離同時，要戴好口罩，不能掉以輕心。她強調，每次放寬社交距離措施，個案都有上升風險，又預計病毒即時有效繁殖率未來數天可能升破「1」的水平。

【09:45】行政長官林鄭月娥在行政會議前宣布，第二階段放寬社交距離措施會如期在周四（19日）落實，包括堂食延長至晚上12時，酒吧可營業至凌晨2時。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼



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港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率16日深夜的數據已升至0.9932，代表一個患者傳染另一人。（港大醫學院網頁截圖）

【07:00】第五波疫情雖已過3月高峰，但現時疫情仍徘徊在每日200至300宗水平，社交距離措施放寬後，爆發多個群組。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉以病毒計算模型推斷，如果稍一不慎，兩周後本港將爆第六波疫情，引起全城關注。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，預計秋冬季才是爆發高峰期，並強調有新變種病毒襲港才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

究竟第六波會否在短期內爆發？港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」升至0.9932，創兩個月新高，代表一名患者傳給另一人，疫情有反彈回升趨勢。

▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼5月15日 港鐵東鐵綫過海段三個新車站月台▼

