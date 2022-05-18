中環有酒吧午夜率先重開　負責人料生意跌90%：再停業或離港發展

本港新冠肺炎疫情緩和，第二階段放寬社交距離措施明日（19日）實施，酒吧等場所可重開。有位於中環的樓上酒吧指，雖然只得兩小時，但今晚過午夜12時會率先重開，供朋友與熟客入場慶祝。負責人又指，本周五及六晚的預約亦已爆滿，「一聽到重開就個個都留張枱，準備同朋友輕鬆下」。



不過，他直言現時酒吧的開放時間只能到凌晨2時將影響生意，因為相關限制令到客人「超級無癮」，故預料復業後生意額亦只會得沒有時間限制時的5%至10%。對於有專家料第六波將至，負責人坦言如政府再「一刀切」關閉所有場所，料難以支撐：「可能到時會離開香港去外國發展」。



+ 10

周五及六晚預約已爆滿 第五波停業4個多月

位於中環的酒吧The CODE開業三年，負責人黃先生指酒吧在第五波疫情中關閉四個多月，現時可重開有不少朋友同客人亦表示「身痕」，故今晚凌晨12時過後就率先開放，供熟客入場，亦不會收費。他又表示，政府宣布酒吧重開後已接到不少預約，由於有人數限制，本周五及六晚的預約亦已滿額，而停業的四個多月間，他亦更換酒吧地板及燈光等，「想開番個陣畀一個新感覺客人」。

雖然社交距離措施可放寬，不過，本港現時每日亦有數百宗新增確診個案，黃先生強調重開後將會做好防疫措施。他舉例指，其酒吧已額外聘請保安檢查顧客的疫苗通行證，更會要求核對身份證。另外，場內亦已安排通風系統，而員工每日上班前亦要進行快速測試，防疫開支合共額外須花費四至五萬元。

料重開後生意額只有原本約5%

不過，重開後營業時間限制要在凌晨2時前關門，黃先生直指對生意額有很大影響。他認為港人習慣了晚飯後才到酒吧消遣，「起碼都11點、12點先出嚟玩，一嚟到啱啱先開始興奮、開酒，跟住（凌晨）2點就話要閂門，其實係超級無癮」。他預料與沒有限制時間時的生意額比較，將只能達到原本的5%至10%，期望疫苗通行證擴展至第三針後，政府可放寬至不設時間限制。

爆疫2年酒吧停業逾300日 3年蝕近千萬

黃先生又訴說疫情下經營酒店苦況，指疫情兩年多來，酒吧須關閉的日子達300多日，期間零收入，不過仍然要繳交租金，「雖然業主可以畀我哋延遲交，但始終都要交㗎」。他預計開業三年來虧損金額接近1,000萬元，過往所賺利潤亦已全部投放在酒吧生意中；並坦言更已出售部份個人資產維持生意，停業期間亦有要求較年輕及沒有家庭負擔的員工放無薪假。

黃又認為政府容許餐廳在首階段開放，而酒吧則待第二階段才放寬安排不公平，「有啲酒吧攞餐廳牌就可繼續營業，但好多仲細過、逼過我呢度」。至於為何不更改為餐廳牌照？他解釋因已在裝修上花費不少以符合酒吧牌照要求，假如要改為餐廳牌照，則要再額外投資裝修，無奈稱「唯有接受現實」。他又表示，已申請所有符合資格的政府資助，但認為「金額唔太大幫助，加埋都唔夠交租」

酒吧負責人︰唔該政府幫我哋交租

對於有專家料本港將出現第六波疫情，黃先生直言擔心須再次停業，惟若一旦再爆疫，亦只可以無奈地配合政府防疫措施。他指如再要停業，「搞唔掂唯有離開香港，或者去外國發展」。他又直言，如要再次停業，「唔該政府幫我哋交租」。