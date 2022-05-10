酒吧重開｜一半員工轉行　憂再停業拒回巢　老闆重金吸新血搶人

【放寬防疫措施/放寬社交距離措施第二階段/酒吧防疫措施/酒吧營業時間/卡拉OK打針】第五波疫情緩和，個案回落至200至300宗水平。特首林鄭月娥今早（10日）宣布，下周四（19日）將如期重開599F章所有表列處所，涵蓋酒吧、夜總會、派對房間、麻雀館等。



香港酒吧業協會主席錢雋永坦言，疫情下一半員工離巢不再重返，業界正面臨人手不足問題，因此即使疫情未止，仍願提高月薪2,000元期望吸引餐飲界從業員加入。他亦透露，協會正計劃將酒吧打造成香港獨有的標誌，以此吸引年輕人入行。麻雀館東主張家寧則強調，將遵從政府的規定，並慶幸員工願意「回巢」工作。



▼5.19重開599F章表列處所▼



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酒吧復業人手成大問題 舊伙計一去不復返

即將迎來復業，香港酒吧業協會主席錢雋永坦言，目前業界最大困難為聘請員工。他解釋，第五波停業期間，不少員工均停薪留職，須尋求其他工作。惟日間工作相比深夜可節省交通費用，因此部份員工逐漸熟習工作環境後，不願重返酒吧業界。

部份員工憂慮酒吧業將來再度停業，唔想又再轉換工作環境，一半僱員從此轉行，業界只能提高薪金聘請員工，有一半係因為感情先返嚟，所以業界仲未請夠人，仲搶緊人。 香港酒吧業協會主席錢雋永

為吸納新血比餐飲業開高$2000搶人

為了吸納新血，錢透露目前酒吧業開出的薪金，相比日間營業的餐飲業界，高出2,000元，約為1.7萬元。但仍有部份員工或憂慮酒吧業將來再度停業，或不願再度轉換工作環境，估計有一半僱員從此轉行，因此業界只能提高薪金聘請員工。「有一半係因為感情先返嚟，所以業界仲未請夠人，仲搶緊人。」

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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酒吧業協會︰籌備活動吸引年輕人入行

不過錢雋永亦坦言，受疫情影響生意下，全行整體薪金調整至1.7萬元，加幅已相當驚人，但在人手短缺下，為無可奈可的選擇。他估計，部份酒吧人手不足仍會如常開業，惟服務素質或有下降。同時，酒吧與食肆不同，依靠員工與顧客建立熟客關係，因此他再次重申人才對酒吧業相當重要。

5月19日復業後，政府規定酒吧每枱上限四人，營業時間至深夜1時59分，顧客量為處所容納上限的75%。（資料圖片/梁鵬威攝）

錢亦透露，有見年輕勞動力供應不足，協會未來將推廣酒吧文化，如舉辦導賞團、宣傳酒吧特色及歷史，期望將酒吧打造成香港獨有的標誌，以此吸引年輕人加入酒吧界。至於其他酒水及食品的預備，他則表示沒有問題。

下周復業後，政府規定酒吧每枱上限為四人，營業時間至深夜1時59分，顧客量為處所容納上限的75%。錢表示，最新的放寬安排並不符合業界期望，建議營業時間應放寬至凌晨5時，四人上限則可勉強接受。「政府唔聽都無可奈可，我哋都冇辦法。」

麻雀館對放寬存感恩 慶幸員工願意「回巢」

香港麻雀娛樂公司董事總經理張家寧，則強調業界將遵從政府規定，包括員工每三日快測一次、勤為處所進行消毒清潔、顧客須掃瞄「安心出行」二維碼等。至於酒吧界面臨的人手問題，他坦言初時亦擔心員工轉行，不過慶幸他們願意「回巢」工作。

張對政府今次放寬的安排，尤其營業時間方面心存感恩；而顧客量為處所容納上限的75%，則認為無可厚非，坦言食肆亦須遵守相同的規定。「市道𠵱家差到咁，就算開晒十成都唔敢肯定會坐滿人。」