麻雀館、酒吧等暫未重開　業界代表：唔公平、我哋風險好低

新冠疫情爆發逾兩年，酒吧、麻雀館等表列處所屢遭停業，其中麻雀館停業日數超過一年。防疫措施昨日起放寬，首階段放寬社交距離措施，惟不包括麻雀館、酒吧、卡拉OK等。業界代表今早（22日）在電台節目表示，認為做法不公平，不明白為何麻雀館不涉任何確診個案仍屢遭停業，表明「下月開唔到會發生咩事，我都答唔到。」



▼麻雀館2021年曾可復業▼



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麻雀館東主：當局做法唔公平

麻雀館東主代表張家寧今早在電台節目《千禧年代》指，麻雀算是文化遺產，經營麻雀館亦是正常行業，東主都有交稅，又指機鋪、桑拿亦重開，指當局做法「唔公平」。他提到麻雀館在疫情中不涉任何確診個案仍屢遭停業，「我哋風險好低」，四人一枱打麻雀亦不會因而多了接觸，不理解為何當局不安排麻雀館在首階段放寬社交距離措施時重開。

望麻雀館復業可開放所有座位

至於能否在下一階段放寬重開，他坦言：「唔敢講信心，都係自求多福。」去年復業時只能入座5成，後來放寬到7成半，期望若未來復業，可以全面開放所有座位，即使做不到，也不希望只能開放5成，「我哋都做得好辛苦。」他亦希望港府可以效法新加坡的抗疫方法。

▼4月21日 健身室4月21日准重開▼



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他又提到，麻雀館去年復業時已做很多措施，如每局麻雀之間做清潔、要求客人量體溫、以酒精搓手液消毒雙手等。未來若能復業，或會要求員工每日上班前快測，但認為較難要求每位客人入場前等十多分鐘做快測，「要都無所謂，但公平啲，其他地方都做一樣。」

大部份麻雀館仍能營運 多靠東主存款倒貼

張家寧指，現時他的員工大多要停薪留職，另覓兼職工作維生，「（麻雀館）開返，佢哋返唔返嚟，都係未知之數。」他相信現時大部份麻雀館仍能營運，不過靠的都是「食老本」，由東主用存款倒貼生意開支，政府防疫抗疫的津貼僅是杯水車薪，他表明：「下月開唔到會發生咩事，我都答唔到。」

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