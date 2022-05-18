確診大廈｜單日增199幢　黃大仙現崇山及海之戀．愛炫美上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（18日）公布新增199幢確診大廈，九龍半山區畢架山花園有兩座上榜，黃大仙現崇山及大角咀君滙港亦有居民確診報告；新界區有沙田御龍山、大埔天鑽、荃灣海之戀．愛炫美等；港島區就有丹拿花園，太古城亦有3座涉及患者。



九龍區有50幢，當中有位於深水埗的畢架山花園 4 座和 5 座；黃大仙有現崇山 3A 座、豐盛街紀律部隊宿舍 2 座；油尖旺的君滙港 1 座。

新界區有97幢，分佈將軍澳新都城 1 期 1 座、日出康城領都 1 座和 7座；沙田御龍山 7 座、雅景臺 3 座、大埔天鑽 10 座；屯門愛琴海岸 1 座和 6 座、元朗Park Yoho Genova 15A 座、尚悅 12 座；荃灣海之戀．愛炫美 5B 座、愉景灣碧濤、藍天海岸 5 座、藍天海岸水藍‧天岸 5 座等。

港島區有52幢，中西區盈峰一號、般柏苑；東區丹拿花園 1 座、太古城紫樺閣、翠榕閣、順安閣、杏花邨 40 座、歷山酒店等。

▼5月18日確診大廈名單▼



+ 37

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

