01消息：消費券第二期最快6月中申請　7月初派發5000元

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】10,000元消費券第一期5,000元4月7日派發，不少人關注第二期5,000元何時派發。據了解，當局計劃6月中開放申請，屆時合資格居民可同時決定是否「轉會」，即改用另一平台收取，預計最快7月初可收到款項，暫未知「轉會」會否較遲才收到錢。



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第二階段增BoC Pay及PayMe

政府於5月初宣布，派發第二期時，除原有四家儲值支付工具營辦商，即八達通、AlipayHK、WeChat Pay及拍住賞Tap & Go外，已甄選多兩家銀行作為營辦商，分別為中銀香港的BoC Pay及滙豐的PayMe，協助派發第二階段5,000元消費券，因此市民屆時可轉平台收款。

當時政府稱，正積極籌備第二階段，包括與新加入的營辦商商討各項細節安排，涉及系統設計、詳細流程等，會盡快公布第二階段詳情，目標在今年中接受登記。

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轉會或較遲收到錢？

據了解，當局近日通知營辦商，擬於6月中開放申請第二期，讓市民登記資料，屆時居民可選擇維持同一平台收款，抑或轉用另外五個平台。在申請期屆滿後，預計最快7月初可收到款項。至於「轉會」會否影響收取時間，需等待公布。

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政府早前曾解釋甄選BoC Pay及PayMe的標準，稱考慮了一籃子因素，如相關經驗、電子錢包的普及性、技術能力、籌備所需時間等，並徵詢了香港金融管理局的意見。

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