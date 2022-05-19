日本開關｜旅議會最快下周約談日本觀光協會　望香港納第二輪名單

港人最愛旅遊地日本日前宣布，率先允許四個國家的小型旅行團入境，且必須接種三劑新冠疫苗等規定，但認可疫苗不包括科興疫苗。旅遊業議會主席徐王美倫今日（19日）表示，業界接獲好多顧客查詢，但因香港不包括在首輪名單當中，故登記日本旅行團的旅行社不多，但業界已做好準備。她稱旅議會正約日本觀光協會商談，如成功約談則最快下周可進行交流，旅議會將表達多個意願，如希望第二輪名單可包括香港，以及認可科興疫苗等，又預料小型團費將較一般團費高10%。



接大量顧客日本遊查詢 業界已做好準備

徐王美倫今早在電台節目表示，據業界反映，近日有大量顧客就日本旅遊事宜查詢旅行社，但因香港並不在首輪名單之中，見到因未必能成行，故日本旅行團登記情況並不多，銷售亦無特別多，但業界已有所準備，例如已向客人推廣預計行程同大概預算費用等。她又稱過住三個月只有15間會員公司登記行程，當中目的地並不止日本。

配額問題較複雜 港會配合日本要求

她又表示，若香港可被納入第二輪名單，配額將是較複雜的問題，亦見到其他國家規定導遊會全程跟團，並有指定行程，相信第二輪亦是類似模式，會視乎日本有何指示及要求，香港旅行團會再配合。至於是否需要簽證，不再像現時的「落地免簽」模式，她稱未必需要簽證，但亦可能與以往免簽有分別，模式上或有些改變。

料小型團團費較疫前高10%

至於團費方面，徐王美倫承認，因小型旅行團較少人分擔導遊同車費，故團費將會有一定升幅，業界近期有些旅行團推廣，團費已較疫情前上升5%，相信小型團若人數少至約10人左右，其價錢會較一般團費高10%。

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「賞你遊」計劃第三輪首批150個行程名額兩日爆滿

本地遊上月放寬，徐王美倫稱至今差不多放寬已有一個月，反應相當不錯，至今已有超過500間旅行社登記，至上星期已有超過400團出發，情況理想。不過，她說由於團費徘佪於約100元水平，而海島遊則介乎300至400元價位，利潤較低，只能維持導遊及司機等員工有工開，並無助旅行社復甦。

她又說旅發局日前推出的「賞你遊」計劃，第三輪第一批150個行程已在兩日內爆滿(約6萬個名額)，現時第二階段已開放報名，但預料因疫苗通行證將收緊至要接種三針疫苗，料6月報名情況會減慢。

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