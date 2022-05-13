日本開關｜最快6月准旅行團入境　港旅行社推小包團$6499玩五日

新冠疫情全球爆發，不少國家「封關」，當中包括港人最愛旅遊目的地日本，不過當地有望最快6月放寬入境措施，容許外國人以小規模旅行團的方式入境。有本港旅行社已準備應對日本開關，如縱橫遊在官網列出20個日本「小包團」行程，5日至11日的行程包括大阪、京都、名古屋、廣島等地，價錢為6,499元至34,999元不等，出發日期為6月及7月；東瀛遊亦透露收到大批電話查詢出遊。不旅行社最擔心回港隔離檢疫七日，才是影響港人出遊的最大障礙。



日本擬6月起准旅行團入境

日本政府由去年11月30日起禁止外國人入境，其後3月分階段放寬限制，包括商務人士、留學生等，並在4月10日提升單日入境人數至10,000人，尚未准入境旅遊，而港人免簽證入境由2020年起一直未恢復…

根據日本傳媒報道，日本擬放寬單日入境人數至20,000人，最快6月實施。 日本政府亦在探討容許外國遊客以小規模旅行團的方式入境，料本月有結論，未來計劃逐步增加人數。日本首相岸田文雄早前便曾透露，力爭於6月實現與G7（七國集團）成員同樣順暢入境。

惟有一點須注意，目前日本並不認可科興疫苗，僅認可復必泰，以及最少接種三劑，換言之部份港人不符合要求，將無法「返鄉下」。

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縱橫遊袁振寧︰赴日旅遊重返20年前方式

縱橫遊常務董事袁振寧透露，曾向日本領事館聯絡，但暫未有最新資料公布。但他估計，若消息屬實，赴日旅遊將重返約20年前的方式，估計須提供大量資料，例如銀行入息、疫苗接種、婚姻證明等，向旅行社代為申請旅遊簽證。

惟受疫情等不穩定因素影響，袁憂慮首批開放的國家及地區，未必包涵中國或香港；或分配的名額有限，以致旅行社出現競爭的情況︰「究竟第一輪分到幾多個？定係旅行社要擔櫈仔鬥快去搶？」

東瀛遊禤國全推斷香港每日獲700入境配額

東瀛遊執行董事禤國全則表示，理解日本政府計劃有效管理入境旅客，但有待日本政府公布更多詳情，才可制定具體的旅行團。但他分析指，疫情爆發前日本全年入境旅客量約3,400萬人，當中香港佔200萬人，估計每日可獲700人的配額。

禤亦說，新措施變相重返上世紀的旅行方式，指日本免簽證已實施近20年，年輕一代或不熟習申請簽證。他認為由旅行社安排專人負責及管理行程，可避免旅客抵埗後的錯失，例如忘記安裝日本版「安心出行」等情況。因此他相信由旅行社「一條龍」作出安排，港人亦樂於接受，「大家去旅行都係希望舒舒服服啫。」

縱橫遊官網已公布日本團行程

縱橫遊亦在官網列出20個日本旅遊產品，5日至11日的行程包括大阪、京都、名古屋、廣島等地，價錢為6,499元至34,999元不等，大部份專門設計予「小包團」，出發日期為6月及7月，不過有關費用不包括回港的酒店檢疫。

可見縱橫遊已為日本隨時開關做足準備。問到屆時能否順利出團，袁振寧笑說︰「本地遊都係咁啦！」

至於日本旅行團方面，禤國全強調已早作準備，迎接市場的變化，更透露有部份市民得知日本即將開關的消息，亦致電查詢。他分析指，日圓兌港元貶值為重要誘因，「喺香港食一碗有啲名堂嘅拉麵，一百蚊冇走雞。去到日本一千円食一碗感覺好貴，其實計返都係60蚊。」

籲回港隔離檢疫減至三日

旅行社負責人均認為目前最大的障礙，並非外國的入境政策。袁振寧便直言，倘若政府願意縮減隔離檢疫酒店至三日，餘下日數則在家隔離，估計生意可恢復至疫情前的一成。禤國全亦批評隔離七日將大幅減低市民赴日的意欲，同時酒店房間供應不足，亦增加外遊後回港的難度。

泰國由5月1日起，已放寬旅客免隔離免檢疫入境，本港旅行社亦推出相關旅遊產品。禤便透露，近日已有數十人了解情況，部份已成團將於6月底至7月出發，但強調成團數量並不多。