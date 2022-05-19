方保僑指技術上難封鎖Telegram　俄羅斯曾誤封金融網影響公共服務

消息指，因政府發現近月「起底」訊息死灰復燃，擬研究禁用Telegram。應用程式香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，俄羅斯當年曾嘗試封鎖Telegram，惟過程中卻誤中副車封鎖了部份金融相關網站，更令當地公共服務受影響，令俄府最終放棄封鎖Telegram。



方保僑形容Telegram是「戰亂中長大」的公司，不斷被封鎖又不斷躲避及轉換IP地址，強調港府需相關執法及技術部門作研究，本港在技術層面上是否能做到封鎖Telegram，又稱據他所知幾年前亦曾有相關討論，但研究後發現技術上不可行，最終並無落實。



Telegram世界各地均設伺服 俄府曾嘗試封鎖後放棄

方保僑今早（19日）在港台節目《千禧年代》表示，Telegram本身是一間俄羅斯公司，且廣受當地人歡迎，至2018年，俄府要求該公司交出加密監視，遭該公司拒絕，俄府決定展開封鎖行動，該公司隨即改在英屬維京群島（BVI）註冊，據悉總部設在杜拜，現時於世界各地均設有伺服器。

方形容，Telegram是一間「在戰亂中長大」的公司，俄羅斯封鎖時，該公司不斷改IP地址，或使用Google、Cloudflare及Amazon等大公司雲端網絡，逃避封鎖。他解釋，IP地址如同電話號碼，當一個IP地址不再被某網站使用時，即有其他網站用，故俄方當年不停封鎖Telegram IP地址時，卻誤封了金融網站，當地發生很多公共服務不能正常使用的情況，最終俄府放棄歷時兩年的封鎖行動。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片）

方保僑：須考慮港技術能否做到封鎖Telegram

他重申，港府若要封鎖Telegram，需衡量技術層面上能否做到，又估計因私隱專員公署職員不斷處理「起底」通報，工作十分忙礙，有人見狀獻計封鎖希望「一了百了」，「但技術層面上，俄羅斯政府都做唔到，我哋（香港）有無可能做到？」他又稱，據其了解，早幾年曾討論過相關問題，但部門研究後發現做不到，未知現時技術上是否已有所提升。

程式下架不影響已下載用家

至於下架程式是否能杜絕使用，方保僑稱，已下載的用家不會受影響，但未來程式有新功能，則可能不能更新，不過，Andriod手機可下載APK(Android 安裝包)，其他使用者更可使用網頁版、甚至翻牆使用等。

社交平台處理投訴需時

他又表示，留意到Telegram回應事件強調公司反對「起底」，建議部門見到「起底」信息可電郵該公司處理，惟可能因「起底」信息太多，令私隱專員公署忙於發電郵。他表示，全世界社交平台每日可能接到數以千萬計投訴，處理上需要較長時間，「唔止香港，全世界社交平台都發生好多事，可能我帳號被Block（封鎖），我問左一個月都無反應。」

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