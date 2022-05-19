612基金案｜吳靄儀入稟高院　促警交還受法律保密權保護資料

「612人道支援基金」信託人之一的吳靄儀，上周被指涉嫌串謀勾外國勢力被捕，即晚獲准保釋候查。吳昨(18日)入稟高等法院，要求警方交還拘捕時所檢走的部份證物，包括受法律專業保密權(LLP)保護的資料，及不屬法庭手令覆蓋的證物，並要求下令警方不得翻閱，同時亦有就警方法扣留有關資料要求賠償



原告吳靄儀，被告警務處處長。入稟狀指，警方2022年5月11日於吳位於半山羅便臣道的單位，檢走大批資料。吳要求法庭頒令，要警方交還受法律專業保密權保護的資料，及不屬於《警隊條例》 第50(6)條下，警方獲授權檢取的證物等。

另外，吳又要求法庭頒令，禁制警方在未經她同意下查閱及使用上述資料，並要警方就非法扣查資料一事賠償，但未有列明金額。

案件編號：HCMP 611/2022

多名與612人道基金的人士上周被捕，他們全部即晚已獲准保釋。(詳看下圖)