612基金︱周守仁探陳日君　轉述囑咐毋須公開支持：祈禱便足夠

撰文：林嘉成
出版：更新：

早前因「612人道支援基金」案被捕的陳日君樞機，因為天主教香港教區榮休主教的身份備受觸目，羅馬教廷亦表示密切關注。香港教區則事隔一天回應，指極度關注陳日君的情況及安全，促請香港警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理事件。
現任天主教香港教區主教周守仁在上周日（15日）與輔理主教夏志誠探望陳日君，周守仁在社交網站發帖，指陳日君「精神不錯，內心平安……明白我們和大家對他的著緊和關懷。」他轉述陳日君指，希望大家都隨遇而安，「平安是恩寵，散播平安是我們的本份」，又指陳日君請大家毋須公開支持其言論，「只要大家繼續祈禱便足夠了。」

陳日君：散播平安是我們的本份

陳日君是「612基金」其中一個信託人，本月11日被警方國安處以涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，同日深夜獲准保釋。周守仁今日（18日）接獲陳日君發訊表達謝意，托他向關心自己的朋友轉發訊息，強調自己非常平安：「復活的耶穌不也常對宗徒們說：『祝你們平安』？平安是恩寵，散播平安是我們的本份，祝福大家！」

天主教香港教區早前的聲明指，教區一向支持奉公守法的處事原則，相信《基本法》會繼續維護宗教自由。

612基金案︱為陳日君祈禱？教徒林鄭稱無個人感情：係依法辦事陳日君指從沒想過當主教　寄語青年：做個正直、明白公義的人陳日君被捕｜天主教徒李家超：依法處理無可避免　與背景思想無關612基金︱梵蒂岡盼續與北京對話　不希望陳日君被捕令關係趨複雜陳日君感謝傳媒關心：一切平安　政府稱拘捕無關職業與宗教612基金︱天主教香港教區極度關注陳日君安全　促警合乎公義情理黎棟國稱尊敬陳日君　管浩鳴：為佢祈禱　同稱不涉宗教自由「612基金」4信託人獲准保釋　梵蒂岡憂慮陳日君被捕
反修例示威
港區國安法
陳日君
你可能感興趣