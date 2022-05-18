612基金︱周守仁探陳日君　轉述囑咐毋須公開支持：祈禱便足夠

早前因「612人道支援基金」案被捕的陳日君樞機，因為天主教香港教區榮休主教的身份備受觸目，羅馬教廷亦表示密切關注。香港教區則事隔一天回應，指極度關注陳日君的情況及安全，促請香港警方和司法機關能以合乎情理及公義原則來處理事件。

現任天主教香港教區主教周守仁在上周日（15日）與輔理主教夏志誠探望陳日君，周守仁在社交網站發帖，指陳日君「精神不錯，內心平安……明白我們和大家對他的著緊和關懷。」他轉述陳日君指，希望大家都隨遇而安，「平安是恩寵，散播平安是我們的本份」，又指陳日君請大家毋須公開支持其言論，「只要大家繼續祈禱便足夠了。」



陳日君：散播平安是我們的本份

陳日君是「612基金」其中一個信託人，本月11日被警方國安處以涉嫌「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」拘捕，同日深夜獲准保釋。周守仁今日（18日）接獲陳日君發訊表達謝意，托他向關心自己的朋友轉發訊息，強調自己非常平安：「復活的耶穌不也常對宗徒們說：『祝你們平安』？平安是恩寵，散播平安是我們的本份，祝福大家！」

天主教香港教區早前的聲明指，教區一向支持奉公守法的處事原則，相信《基本法》會繼續維護宗教自由。