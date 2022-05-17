612基金案︱為陳日君祈禱？教徒林鄭稱無個人感情：係依法辦事

「612人道支援基金」五名受託人早前接連被捕，引起國際社會及輿論關注，不少歐美國家要求釋放被捕者，包括年屆90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機。本身是天主教徒的特首林鄭月娥今早（17日）被問到有何感受及會否為對方祈禱時，強調這是「一個依法辦事嘅問題，無個人嘅感情喺度。」



林鄭指香港是法治社會，所有人無論年紀、性別、職業、背景、宗教，只要是涉嫌違法，執法部門都會採取行動：「最重要係法律點樣寫，同埋佢手頭掌握咩證據。」案件最終將交由律政司獨立作出檢控與否的決定，並由享有獨立司法權的香港司法機構作出裁決。