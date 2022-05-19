黎智英涉欺詐案　黎兒子每月獲15萬元津貼　屬力高的商業開支

壹傳媒創辦人黎智英與時任行政總監黃偉強涉欺詐科技園公司案續審，庭上透露，黎的兒子每月可從涉案的力高公司獲得津貼15萬，女兒亦有11萬元簽賬額，這些均屬力高的商業開支。轉作「污點證人」的前營運總裁周達權稱，科技園開始查問力高佔用蘋果大樓時，曾有同事提議先更改註冊地址，惟黎的私人助理Mark Simon卻認為不應冒這風險。周又稱他後來辭去力高的職務時，也是跟Mark說的。法官陳廣池不禁問周：「你唔敢同老闆講，同佢隻馬講？」周回應：「習慣係咁。」



Mark Simon稱不值得冒險

周達權作供指，就科技園查問違規一事，他和Mark Simon等人曾開會討論如何應對。當時有力高的員工認為要更改註冊的地址，公司實際的辦公室反而不太重要，因對方無法知悉大樓內的情況。周則在電郵指此安排是騙局（the arrangement is a sham）。Mark Simon在電郵回覆時卻認為 ，此事不值得冒這風險。周解釋風險是指，若科技園發現違反地契，公司有機會被罰款或收地。

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力高佔用蘋果大樓12年

力高同年5月把辦公室搬至觀塘。周其後就如何回覆科技園一事，向黃偉強查問。黃回應：「搞掂咗。」周指力高於1998至2020年在蘋果大樓運作，其業務和報業無關。

習慣有事向Mark交代

周於2020年5月辭去力高的董事，改由Mark Simon出任。他解釋，他在上市公司有職務，認為應和黎智英的私人公司劃分清楚。他又指，當時有和Mark Simon講及其決定。法官問周為何不直接向黎智英解釋，並說：「你唔敢同老闆講，同佢隻馬講，係咪咁嘅意思？」周回應：「唔係唔敢，好多時習慣係咁。」

黎子女得款屬力高商業支出

此外，庭上披露力高開支的報表時，提及每月黎的兒子可獲15萬元的津貼。黎女兒曾有11萬多元的信用卡簽賬，屬力高的開支。周指，當時和Mark Simon商量後，把該筆款項以商業支出處理。

兩名被告：黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），同被控1項欺詐罪，黎另被控多1項欺詐罪，指他們於2016年1月1日至2020年5月19日期間，違反1999年5月25日訂立的租契，或令科技園公司蒙受不利。

案件編號：DCCC 349/2021