科大研抑異味水凝膠新配方　可殺滅Omicron　安老院率先試用

疫情持續，洗手間被視為是播毒元兇之一。科技大學的研究團隊數年前研發出可殺菌抑制異味的新型水凝膠，團隊再下一城，調配出可殺滅變種病毒Omicron的新配方，效力高達99%，現時已在柴灣漁灣邨和安老院舍試用，日後將進一步擴展至中小學和劏房。



楊經倫教授（左）及關繼祖（右）於基督教靈實協會轄下的安老院舍視察AMGel的應用情況。（科大提供）

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫領導的團隊，研究出一種新型水凝膠（MOC水凝膠），能夠在香港不同地點，包括沙井、明渠、截留器、河道及河流等，透過不同配方，在惡劣環境下殺滅微生物，以抑制異味。

研究團隊近日再研發出新配方「AMGel」，可殺滅沖廁系統中的細菌及病毒，英國獨立實驗室進行的測試顯示，新配方能殺滅變種病毒Omicron。效力高達99%。

「AMGel」已於房委會轄下柴灣漁灣邨其中三座試用，涉及2,880個單位.除了公共屋邨外，新配方亦有在基督教靈實協會轄下的安老院舍試用，日後會擴展至中小學及深水埗的劏房單位。

楊經倫（右二）與創新科技署署長潘婷婷（左二）及房屋署助理署長康榮傑（右一），到現正試用AMGel的柴灣漁灣邨視察情況。 （政府新聞處)圖片）

帶領研究的楊經倫解釋，MOC水凝膠除了能殺滅產生氣味的微生物以抑制異味，研究亦證實它可以防止渠道受到侵蝕及抑制耐藥性細菌，而水凝膠在釋出消毒劑後會分解成沙，不會對環境造成損害，故水凝膠是安全、環保、具持續性和經濟實惠解決異味的方法。

楊續指，水凝膠擁有龐大潛力，除了可以於沖廁及渠務系統上使用，更可以應用於其他容易產生異味的地方，例如工業廢料處理設施、堆填區及鮮活街市。他憑此MOC水凝膠在2022年日內瓦國際發明展奪得銀獎。

科大在創新科技署的資助下，自2016年起與渠務署合作，把MOC水凝膠應用於不同地點的渠務設施，包括受臭味問題影響的維港海濱周邊社區。MOC水凝膠有效降低99%的硫化氫、多達九成揮發性有機物和硫酸鹽還原菌（Sulfate reducing bacteria），有關物質均被視為常見的臭味來源。