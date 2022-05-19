上環Benchmark宏思多人染疫 負責人反駁：須戴口罩 衞生署誤解
本港新冠疫情未止，今日（19日）新增291宗確診個案。衞生防護中心公布，上環譚仔三哥米線分店有五名食客染疫，當中四人曾於上環「Benchmark 宏思」培訓中心一同上堂，並指學員上課或有機會除下口罩。
《香港01》到訪上環譚仔三哥分店，發現已停業，並指會根據政府指引才復業。而宏思培訓中心則仍有職員在內辦工，負責人回應指，「唔知道係咪因為我哋嘅同學落咗去食飯，再上嚟嘅時候受到感染。」他強調學員上課期間必須戴口罩，認為衞生防護中心的說法或有誤解。他又表示，目前所有課程將會改以網上形式進行，暫時沒有職員染疫。
衞生防護中心今日表示，曾到訪上環譚仔三哥的五名確診者中，四人在宏思一同上課，雖然是同班同學，但互相不認識。患者上課日子是5月11至15日，每日上午11時至晚上11時。另外，一患者在「宏思」的同班學員中，亦有另一宗個案，涉及一名35歲男士，不過他則未有到涉事譚仔三哥分店。
疫情記者會後，宏思所在的上環西區電訊大廈，安排穿著保護裝備的清潔工人消毒電梯扶手及升降機按鈕等。而宏思辦公室內仍有多名職員繼續工作；門外則貼有「請帶口罩」及「嚴禁飲食」等標語，亦要求入內人士先探熱，以及用消毒噴霧作全身消毒。
約30人一同上課 涉個人成長課程
宏思負責人鄭先生回應時指，當局早前已派職員上門了解情況，不過強調所有學員在課堂期間必須全程戴上口罩，任何時候亦不可除下：「一定要戴，唔知點解（衞生防護中心）咁講。」他認為當中可能存在誤解。他又表示，相關確診者課堂內容大致是個人成長課程，有約30人一同上課。
員工無人染疫
鄭先生稱，已安排班房及設施等進行消毒，而每次訓練完成後其實亦會進行消毒。員工方面，現時要求每日進行檢測，暫時未有員工染疫，並指提醒員工會密切監察身體狀況，沒有特別需要則會安排在家工作。另外，目前所有訓練會改以網上形式進行，他強調「我哋做足安全措施都唔係好擔心。」
至於爆疫的上環譚仔三哥現時已停業，門外貼有告示，指收到衞生防護中心通知，有新冠肺炎確診者曾到訪該店，故即時暫停營業至另行通知，並聘請專業清潔公司進行全面徹底消毒，包括抽風系統，亦會妥善棄置分店已開封或有機會受污染的食材。告示中又稱，在徹底消毒後，會根據政府指引重新營業。