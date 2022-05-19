上環Benchmark宏思多人染疫　負責人反駁：須戴口罩　衞生署誤解

本港新冠疫情未止，今日（19日）新增291宗確診個案。衞生防護中心公布，上環譚仔三哥米線分店有五名食客染疫，當中四人曾於上環「Benchmark 宏思」培訓中心一同上堂，並指學員上課或有機會除下口罩。

《香港01》到訪上環譚仔三哥分店，發現已停業，並指會根據政府指引才復業。而宏思培訓中心則仍有職員在內辦工，負責人回應指，「唔知道係咪因為我哋嘅同學落咗去食飯，再上嚟嘅時候受到感染。」他強調學員上課期間必須戴口罩，認為衞生防護中心的說法或有誤解。他又表示，目前所有課程將會改以網上形式進行，暫時沒有職員染疫。



衞生防護中心今日表示，曾到訪上環譚仔三哥的五名確診者中，四人在宏思一同上課，雖然是同班同學，但互相不認識。患者上課日子是5月11至15日，每日上午11時至晚上11時。另外，一患者在「宏思」的同班學員中，亦有另一宗個案，涉及一名35歲男士，不過他則未有到涉事譚仔三哥分店。

疫情記者會後，宏思所在的上環西區電訊大廈，安排穿著保護裝備的清潔工人消毒電梯扶手及升降機按鈕等。而宏思辦公室內仍有多名職員繼續工作；門外則貼有「請帶口罩」及「嚴禁飲食」等標語，亦要求入內人士先探熱，以及用消毒噴霧作全身消毒。

宏思所在的上環西區電訊大廈安排穿著保護裝備的清潔工人消毒電梯扶手及升降機按鈕等。（黃金棋攝）

約30人一同上課 涉個人成長課程

宏思負責人鄭先生回應時指，當局早前已派職員上門了解情況，不過強調所有學員在課堂期間必須全程戴上口罩，任何時候亦不可除下：「一定要戴，唔知點解（衞生防護中心）咁講。」他認為當中可能存在誤解。他又表示，相關確診者課堂內容大致是個人成長課程，有約30人一同上課。

員工無人染疫

鄭先生稱，已安排班房及設施等進行消毒，而每次訓練完成後其實亦會進行消毒。員工方面，現時要求每日進行檢測，暫時未有員工染疫，並指提醒員工會密切監察身體狀況，沒有特別需要則會安排在家工作。另外，目前所有訓練會改以網上形式進行，他強調「我哋做足安全措施都唔係好擔心。」

至於爆疫的上環譚仔三哥現時已停業，門外貼有告示，指收到衞生防護中心通知，有新冠肺炎確診者曾到訪該店，故即時暫停營業至另行通知，並聘請專業清潔公司進行全面徹底消毒，包括抽風系統，亦會妥善棄置分店已開封或有機會受污染的食材。告示中又稱，在徹底消毒後，會根據政府指引重新營業。