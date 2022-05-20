疫苗通行證｜袁國勇：現階段不能取消　只限長者有違公平原則

疫苗通行證第三階段將於本月31日起生效，市民出入食肆等指定處所需接種三劑疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，現階段不能取消疫苗通行證及口罩令，強調提出疫苗通行證並非為迫人打針，是希望保護不願打及不能打疫苗的市民，若規定疫苗通行證只適用長者，則有違公平原則，且會令市民覺得接種疫苗不重要。



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袁國勇今早（20日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，疫苗通行證原意並非脅迫市民打針，而是保護不能打針的人，「佢哋惹到真係會死」，又指若只規定長者需遵守疫苗通行證，是有違公平原則。

佢哋惹到真係會死，就算年輕但有長期病都會死........70幾歲無長期病好健康，但有敏感唔打得，點解唔畀我入去？30、40歲有糖尿病，唔打足又入得？ 袁國勇教授

至於何時才能解除口罩令，他指戶外活動可以除罩，但在人多擠迫的環境則不能，因風險仍然較高，過去三年本港無爆發一些嚴重的流行病毒及腺病毒，市民免疫力低了許多，小朋友在學校若不戴口罩很容易受感染，屆時又會令急症室爆滿，重申口罩除可防禦新冠病毒外，亦可減少其他傳染病感染及重病情況。

袁國勇稱疫苗通行證並非脅迫市民打針。（資料圖片）

放寬社交措施黃金時機已到 確診呈報數字不再重要

他稱，放寬社交措施的黃金時機已到，因現時已築起防疫屏障，是最佳、黃金時機去放鬆社交距離措施，並強調後疫苗浪一定會到，最重要是醫療系統不能癱瘓，每日有多少確診個案已不重要及不準確。

每日有多少確診個案已不重要及不準確，應視乎入院、重症、需深切治療的病人數字，以及死亡數字，去決定是否放寬社交距離措施。 袁國勇教授

接種率達95%可考慮放寬入境措施

本港過去未曾封城及做全民檢測，亦試過七個月差不多消除了病毒，他指，不可能永久封關，仍需與國際邊境及內地通關，經濟才可復甦，失業率才可回落。如果一段時間內，BA.4及BA.5變種病毒株數字無再增加，入境隔離或可減至三日甚至是居家隔離，但前提本港需有95%疫苗接種率。

防疫政策最重要把握好時間

對於本港的整體防疫政策及新一屆政府需注意事項，袁國勇表示最重要是掌握好時間。過去政府的政策其實正確，但時間較遲，未能把握好時間，例如多做測試、公布疫苗接種率及心臟病或中風離世數據等，認為政府可能有困難而做遲了。

好似幫病人開刀咁，遲咗開刀唔好，早咗開刀又唔好。 袁國勇教授

新冠病毒將如流感般在社會繼續傳播

袁國勇亦在報章撰文，提出本港應盡快於本年夏季復常，新冠病毒將會於人類社會繼續傳播，如目前社會流行，引起普通感冒的人類冠狀病毒一樣，包括OC43、229E、NL63和HKU1。故人類只能以科學態度看待，並以疫苗及流行病學措施控制疫情，減少重症及死亡率，同時需顧及市民心理和精神健康，以及防止癱瘓公營醫療系統、航空運輸和社會經濟活動等。

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