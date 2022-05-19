確診大廈｜單日增224幢　涉比華利山獨立屋　三幢大學宿舍上榜

衞生防護中心今日（19日）公布新增224幢確診大廈，當中有大埔比華利山別墅銀池道獨立屋、尖沙咀凱旋門映月閣、九龍塘尚御2座等。

而除了一般住宅大廈外，大學宿舍亦上榜，包括中文大學國際生舍堂3座；而城市大學更佔2幢，分別是學生宿舍10號堂，以及學生宿舍滙豐業昕堂。此外，有不少工商廈亦列在名單內，當中有新蒲崗安達工業大廈、葵涌星星中心、上環和興商業大廈。



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在昨天報告的224幢大廈中，新界共佔117幢，當中有馬鞍山迎海1期5座、銀湖．天峰1座、大埔嵐山1座、白石角朗濤8B座、元朗Park Yoho Venezia 6B 座、Yoho Town 1座、加州花園偉仕居、錦綉花園F 段第五街等。另外，屯門愛琴海岸的3座、6座、8座亦在名單內，而比華利山別墅銀池道獨立屋亦上榜。

而在離島，愉景灣亦分別有兩幢有人染疫，當中包括悅堤及海寧居；東涌映灣園悅濤軒 10 座及11座、藍天海岸 2 座亦上榜。此外，南丫島寶華園亦有人中招。

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涉九龍塘、何文田大廈

至於九龍則佔67幢，例如九龍灣淘大花園P 座、九龍塘尚御2座、康寧臺、林邊大廈、土瓜灣傲雲峰7座、紅磡海逸豪園海逸灣 20座、啟德煥然壹居H2座、何文田鼎峰大廈 2 座、大角咀一號銀海6座、長沙灣喜雅 1 座等、海韻軒海景酒店。

在港島區，便有西環邨東苑臺、太古城廬山閣及東海閣、小西灣藍灣半島 3 座、灣仔伊利莎伯大廈 A 座及修頓花園等。

三幢紀律部隊宿舍上榜

另外，順利紀律部隊宿舍4座、豐盛街紀律部隊宿舍2座、柴灣已婚警察宿舍 1 座亦上榜。

5月19日，確診大廈名單一覽

