酒吧復業打工仔逼滿蘭桂坊：終於有酒飲　酒吧老闆：要半年先回血

疫情持續放緩，酒吧業在強制停業逾5個今日（19日）終於重開，中環蘭桂坊終於再現「人氣」，觥籌交錯。傍晚「Happy Hour」時份多人前來暢飲，有上班族認為，政府社交距離措施太嚴格，過去數月沒有「酒精」落肚令人感到很大壓力；有酒吧老闆坦言，已「白交」4個月租，預計要營業半年才「回血」，但認為疫情下酒吧客消費模式改變，只能對未來抱觀望態度。

蘭桂坊集團主席盛智文就指，第五波疫情下蘭桂坊有一成酒吧結業，不少人失去工作，雖然本港可能面臨第六波疫情，現時接種率及感染數字高，相信即使爆疫都不如第五波嚴重。



疫情放緩，酒吧業今日（19日）終於重開，蘭桂坊傍晚有不少人「Happy Hour」暢飲。（盧翊銘攝）

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上班族：香港人壓力好大，係要放鬆吓

上班族杜先生表示，以往收工都會與同事「Happy Hour」，但過去數月無沒有消遣，大感失落，「今日終於可以飲返杯，好開心」，他指雖然近日陸續有群組爆發，但希望政府切勿再收緊社交距離措施，因為嚴格措施只會為港人帶來壓力，「大家都明白，香港人壓力好大，係要放鬆吓。」

酒吧「AKJ拾」老闆簡先生指，停業4個多月一直「白交租」，期望周末可以帶來更多生意，估計要半年才能彌補損失。（孔繁栩攝）

憂酒吧客改變消費模式

酒吧「AKJ拾」老闆簡先生就指，停業4個多月一直「白交租」，期望周末可以帶來更多生意，估計要半年才能彌補損失。他又指出，疫情改變了顧客消費模式，「酒吧客路少咗，少咗人Happy Hour，可能收工就返屋企，或者習慣玩Staycation。」

簡先生期望，政府可以進一步放寛限制，「畢竟座位有限、人數有限、消費力都有限」，但若然疫情再惡化，只能夠按政府要求營業，「佢哋覺得病毒6點後先出嚟，咁我都無say，都要跟規矩，但唔可以為做生意罔顧疫情」。

蘭桂坊集團主席盛智文指出，酒吧停業近5個月，蘭桂坊有一成酒吧結業，不少人失去工作。（孔繁栩攝）

盛智文：第五波蘭桂坊一成酒吧結業

蘭桂坊集團主席盛智文指出，酒吧停業近5個月，蘭桂坊有一成酒吧結業，不少人失去工作，今天終於重開，見到不少人舉杯暢飲面露笑容，感到十分高興，今日不少酒吧預約爆滿，希望周末生意更好。

盛智文認為，針對酒吧業的社交距離措施，應早一個月就放寬，不認為酒吧與餐廳有任何差別，但既然政府認為有需限制，希望可進一步再快寬，他估計即使香港再爆第六波，但首針接種率高達九成，亦有不少市民曾受感染，情況不如第五波嚴重。

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