強制檢測｜涉上環「譚仔三哥」及宏思國際　麗晶花園五座大廈上榜

疫情持續，食物及衞生局今日（19日）公布，因應多宗陽性檢測個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告，當中有兩間食肆，分別是上環「譚仔三哥」及宏思國際有限公司，指明時段內曾到訪人士須在明日（20日）或後日（21日）接受強檢。



另外40個強檢大廈中，九龍灣麗晶花園有5座，而尖沙咀漾日居、深水埗匯璽、掃管笏愛琴海岸、上環盈峰一號、跑馬地樂景園等都有上榜。



▼上環譚仔三哥5名顧客感染，其中4人曾在上環Benchmark宏思上堂▼



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食衞局向兩間食肆發出強制檢測公告，分別是位於上環皇后大道中 338 號的「譚仔三哥」，任何於上周五（13日）下午4時半至6時的食客，須在明日（20日）或後日（21日）接受強檢；而位於上環德輔道中 322 號西區電訊大廈 13 樓的宏思國際有限公司，凡於上周三（11日）至本周日（15日）到訪，曾身處超過兩小時人士，須在明天或後天強檢。

尖沙咀漾日居、深水埗匯璽強檢

其餘40處指明地點，九龍區方面，九龍灣麗晶花園有5座，分別是4、7、9、10和11座，另有尖沙咀漾日居、紅磡海逸豪園 20 座、深水埗匯璽 II 第 3 座(3A及3B)、牛池灣彩雲二邨豐澤樓等。

新界區方面，將軍澳有4幢大廈，分別是新寶城 3 座、慧安園 1 座、翠林邨欣林樓及富康花園 2 座，其餘有掃管笏愛琴海岸 3 座及 6 座、東涌映灣園悅濤軒 11 座等。

港島區方面，有上環和風街 1 號盈峰一號、跑馬地樂活道20號樂景園、柴灣興民邨民富樓、鰂魚涌太古城春櫻閣、灣仔堅彌地街 8 號慧賢軒等。

5月20日流動採樣站



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政府明日（20日）將於柴灣興民邨及九龍灣麗晶花園重開流動採樣站，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。

5月19日，酒吧恢復營業

