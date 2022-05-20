第四針｜科委會倡至少7類人可選接種　能為年輕成人提供額外保護

政府今日（20日）宣布，未染疫的18至59歲人士若有較高暴露風險，包括醫療機構、安老或殘疾人士院舍工作的員工、參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員；或個人需要，包括到海外升學或海外旅遊。經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第4針新冠疫苗。



▼4月14日 特首林鄭月娥打第四劑科興疫苗▼



+ 2

接種三針復必泰或科興對預防重症和死亡高度有效

衞生防護中心轄下的科學委員會昨日（19日）聯同專家顧問團進行網上會議，討論本港18至59歲成人接種第四針新冠疫苗的事宜，並得出暫擬共識建議。經審視最新科學實證和本地情況，顯示接種三針復必泰或科興對預防重症和死亡高度有效，其保護力一般可於數個月內維持高水平。

未曾感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險可選打

專家認為接種第四針或能對較年輕的成年人提供短暫的額外保護，以預防感染和出現病徵。未曾受感染的18至59歲的成人若有較高暴露風險，包括醫療機構、安老或殘疾人士院舍工作的員工、參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員；或個人需要，包括到海外升學或海外旅遊。經考慮對自身的風險和益處後，可選擇接種第四針，惟須與第三針相距最少六個月，相同的做法亦適用於同一年齡組別的康復者。

科學委員會：第四針或能對較年輕成年人提供短暫額外保護

另一方面，由於60歲或以上人士於本地第五波疫情死亡個案中佔大多數，專家於上月已建議他們接種第四針。專家將繼續密切留意新的科學實證，以就接種額外疫苗的劑數作出建議。有關暫擬建議上載於衞生防護中心網頁只備英文版）。

▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼

