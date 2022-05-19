臨時疫苗通行證｜重啟網上平台　非本地打針者8.31前可填表入食肆

非本港打針人士以及「回港易」等免檢疫者須前往指定郵局申報，登記其非本港疫苗接種紀錄，始能獲發「疫苗接種紀錄二維碼」（二維碼），一度令多間郵局大排長龍，市民怒斥做法原始。政府今日（19日）宣布，明日（20日）將重新啟動非本地疫苗接種紀錄網上申報平台，讓持有非本地新冠疫苗接種紀錄的人士透過網上申報，獲取疫苗接種紀錄二維碼，不一定要去指定郵政局申報。

另外，持有非本地新冠疫苗接種紀錄的人士，在今年8月31日或之前，可直接出示其非本地疫苗接種紀錄及填寫指明表格進入處所，無需掃描疫苗接種紀錄二維碼。



非本地疫苗接種紀錄網上申報平台

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持有非本地疫苗接種紀錄 明日起可於網上平台申報

當局指，因應最新的疫苗通行證安排，早前更新了網上申報平台，並作出相應技術性修訂。由明日起，只持有非本地接種紀錄、而無需申報任何非本地康復紀錄的人士，於網上完成申報後，將獲發疫苗接種紀錄二維碼，如符合相應接種要求，該二維碼可當作疫苗通行證使用。

而同時持有非本地及本地接種紀錄、但無需申報任何非本地康復紀錄的人士，都可透過網上申報平台作出申報。不過，他們在網上申報時，要將非本地接種紀錄上載到政府的中央疫苗接種紀錄資料庫，與其本地接種紀錄併合，以獲得整合非本地與本地針劑的二維碼，若符合相應接種要求，該二維碼同樣可用作疫苗通行證。

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已申報人士若曾染疫或打針 可透過電子系統或醫健通重新下載二維碼

而已於去年9月起，在口岸管制站或指定郵政局申報非本地疫苗接種紀錄及非本地康復紀錄並獲發疫苗接種紀錄二維碼的人士，如申報的紀錄已符合疫苗通行證要求，可直接以該二維碼作疫苗通行證。

如上述人士曾接種額外疫苗或於本地感染並康復，可直接透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統，或「醫健通」流動應用程式，重新下載疫苗接種紀錄二維碼。

從未於口岸管制站申報 需到指定郵政局申報

不過，要留意如個別人士從未於口岸管制站申報，又或個別本地康復人士未曾於本地接種疫苗而只持有尚未申報的非本地疫苗接種紀錄，他們仍需到指定郵政局申報其非本地康復紀錄及／或非本地疫苗接種紀錄，並提供相關證明文件，以獲取康復紀錄二維碼。

疫苗通行證作過渡安排 8月31日或之前進入場所可填紙

當局指，為確保市民有充足時間透過上述方法進行申報，疫苗通行證已作出過渡安排，直至今年8月31日或之前，曾在香港以外地區接種新冠疫苗的人士可直接出示其非本地疫苗接種紀錄及填寫指明表格，以進入疫苗通行證指明處所，而無需掃描疫苗接種紀錄二維碼。