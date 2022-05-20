上環譚仔三哥無新個案　疑培訓中心Benchmark宏思爆疫共17人確診

疫情緩和後爆發多個群組，衞生防護中心昨指，近日有曾到過上環譚仔三哥米線分店的患者，亦曾到過附近西區電訊大廈的「Benchmark 宏思」培訓中心，會調查爆發源頭。

衞生防護中心今日（20日）公布，上環譚仔三哥分店暫無新個案；而「Benchmark 宏思」培訓中心則再發現多兩名教職員及10名學生檢測陽性，至今累計有17宗確診個案。防護中心相信爆發很可能於5月11日至15日的宏思課程出現，當時有30多位學生，其中有15人檢測呈陽性。



▼5月19日 上環譚仔三哥及「宏思」培訓中心爆疫▼



+ 7

歐家榮：爆發很可能發生於5月11日至15日的課程期間

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，已取回「Benchmark 宏思」培訓中心的學生及職員名單，而今日該中心新增12宗確診，包括兩名教職員及10名學生。加上昨日公布的五名確診學生，包括其中四名曾光顧上環譚仔三哥的學生，至今宏思累計有17宗個案，涉及15名學生及2名職員。

歐續指，宏思培訓中心的確診個案，發病時間介乎5月13日至20日，大部份是於5月16日至19日檢測陽性，相信爆發很可能發生於5月11日至15日的課程，當時有30多名學生，其中有15人檢測陽性。

▼5.19重開599F章表列處所▼



+ 3

有學生聲稱宏思休息室內 可能有人飲水或進食

歐又指，因宏思培訓中心不是食肆，故不須使用疫苗通行證，相信患者在課堂期間受其他同學感染，而宏思培訓中心內部主要是辦公室及課室，亦設有休息室。有學生曾聲稱，於休息室內可能有人飲水或進食，亦有同學見到課堂有學生「拉低少少」口罩說話，有機會因而做成傳播。衞生署方今早已在課室、枱及休息室，抽取20個環境樣本化驗，暫未有結果。

至於至少4名宏思學員曾光顧的上環譚仔三哥米線分店，歐指，該食肆暫無新個案，累計共有5宗確診。而昨日在餐廳已取得的16個環境樣本，化驗結果全部陰性。而根據當局取得的食客資料，涉事時段有約25名顧客及15名職員，餐廳已列入強檢公告，正等測試結果。