疫情｜隔離病房個案兩日急增20%　徐樂堅指第六波有否爆要睇3指標

確診宗數趨勢止跌回升，本港今日（18日）新增329宗確診。衞生防護中心總監今解釋除了個案數目外，亦有數個指標能夠預測疫情是否有變化，包括新增住院個案、入院者嚴重或危殆數目、隔離病房病人數目。



目前，隔離病房昨日新增18宗個案，目前為109宗，佔醫院病床的4%。即一日內在隔離病房接受治療的個案，上升約19.8%。



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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，自從社交距離措施逐步放寬後，市面的人流增多，因此不排除繼續找到爆發個案，正如過往幾日亦有數個食肆出現爆發。當局亦會積極找出緊密接觸者，或曾在爆疫食肆出現的市民，在個案追查的過程，感染數目將出現變化。「現時睇到過往幾日個案數徘徊喺200幾至300幾，唔排除嚟緊會有波動。」

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徐趁機向市民解釋，除了個案數目外，亦有數個指標能夠預測疫情是否有變化。第一個指標為新增住院個案，他指過往一周本港的住院個案，每日新增約43至89宗。雖然每日呈報個案約300多宗，惟住院數目穩定，因此存在數個可能性，包括新發現的確診個案、曾因新冠留醫，惟治癒後未出院的病人，及有新冠確診歷史，如意外或骨科病人。

昨日嚴重及危殆住院個案為兩宗 屬較低水平

而住院個案中，嚴重及危殆昨日新增兩宗，平均過去一周新增約0至3宗。對比三月疫情最高峰，現時屬於較低水平，因此當局強調當確診數字上升時，會留意住院個案／嚴重危殆數目的變化再作跟進。

出院人數多過入院人數 嚴重或危殆個案僅3.7%

第二個指標為公立醫院目前有641宗住院個案，他表示，由過往三周的1,888宗一直下跌，意味入院人數少於出院，「出院多入院少，咁個數目咪向下跌囉。」當中有約3.7%為嚴重或危殆個案，即佔約20多宗，遠低於過去一至兩周的6至7%。若將來比例上出現變化，即使入院數目不變，但嚴重或危殆數目增加，該批人士將影響醫院運作的壓力，亦須考慮作出跟進。

第三個指標為隔離病房使用情況，使用量越高醫院壓力越大，他表示，現時在該病房接受治療的個案約109宗，過往一周數目約108宗，但昨日新增18宗，惟現時在醫院接受隔離治療，僅佔醫院病床的4%，即代表醫院暫有充足設施，可應付隔離的數目，「亦對比返高峰期有大嘅分別。」當隔離病床開始有壓力亦須作跟進。

衞生署︰現難判斷疫情是否反彈

徐樂堅又表示，得知近日不少大學教授及專家，均對疫情表達看法，但他坦言，現時個案徘徊200至300多宗，難以判斷疫情是否反彈，甚至爆發第六波，因僅數個食肆群組已有約20至30宗個案，足以令數字改變，因此他呼籲市民須留意個人衞生、在任何地方均配戴口罩，及盡快接種第三針。

徐亦指，得知市民關注即時繁殖率高於1，擔心爆發第六波，改變生活習慣及再度縮短社交距離措施。他強調，除了每日個案數目外，亦需視乎前述三個指標的變化。「全部都一拼考慮，究竟有冇需要整改我哋社交距離措施？」