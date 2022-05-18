疫情｜調查揭八成護老者第五波期間抑鬱　以老護老面對物資匱乏

第五波疫情下長者情況備受關注，而一眾護老者壓力亦隨即增加。 基督教服務處企業拓展及研究部服務發展幹事譚嘉媛今早（18日）於電台節目《千禧年代》表示，據其調查結果反映，逾八成受訪護老者自評曾於爆疫期間患上抑鬱，當中一半更是中度或以上，以老護老(意指長者照顧長者的情況)的受訪者普遍面對欠缺物資的困境，例如欠缺快測包、食物等。



疫情下長者個人生活選擇於減少 影響精神健康

譚嘉媛表示，是次調查於今年四月進行，訪問了約300位護老者，以了解於疫情第五波下面對的困難，發現護老者的精神健康值得關注，逾八成受訪護老者自評患上抑鬱，當中一半是中度或以上。她提到，受訪者普遍面對的困難中，首五位主要與防疫及醫療資訊有關，例如隔離安排、呈報確診做法等，亦有是個人生活選擇少。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



+ 1

長者接收疫情資訊遇困難 望政府可提供物資支援

她解釋，有不少以老護老的受訪者，平日需要日間照顧服務的協助，惟於疫情期間不少相關服務減少或暫停，令他們工作量及工作時數大增，除此之外，亦受社交距離措施限制，不少娛樂例如飲茶、去公園等都做不到。她又指，第五波高峰時期，雖然每日有記者會提供資訊，但政府措施兩、三日轉一次，令一眾護老者難以追蹤，而以老護老的護老者因技術所限，難以接收資訊。

她續指，護老者普遍希望得到實際支援，例如長者藥物配送、食物遞送、緊急的醫療服務等，年紀較輕的護老者較可能要上班，希望得到資訊上的支援，以安排時間；年長的護老者方面，其他家庭成員難支援，或是沒有其他家庭成員，物資方面更為匱乏，例如欠缺快測包、確診呈報後政府未有支援，家居檢疫期間沒有足夠食物等。